Розробники зляться, що JetBrains видаляє погані відгуки про AI Assistant

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Нещодавнє оновлення віртуального помічника AI Assistant стало причиною конфлікту навколо оцінки цього програмного продукту з боку спільноти розробників. Деякі користувачі помітили, що співробітники JetBrains видаляють погані відгуки про AI Assistant на сторінці плагіну. В підсумку це лише погіршило ситуацію, пише DevClass.

AI Assistant, вперше представлений в липні 2023 року, був завантажений понад 22 мільйони разів, але зараз він має рейтинг лише 2,3 з 5. Однією з причин цього стало видалення негативних відгуків.

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«Мій попередній коментар був видалений без будь-якої конкретної причини. Jetbrains, схоже, видаляє негативні відгуки, що зруйнувало мою впевненість у цій компанії. Вони більше не цінують своїх клієнтів та їхні відгуки. Я все ще ставлю йому 1 зірку, тому що він встановився автоматично, повільний і має помилки», — написав один із розробників.

Хоча користувачі розцінили видалення поганих відгуків як відчайдушну спробу покращити рейтинг, представник JetBrains пояснив це іншою причиною: відгуки були видалені, оскільки в них згадувалися проблеми, які на той час вже були вирішені, або оскільки вони порушували політику компанії — наприклад, містили нецензурні слова.

Інцидент з відгуками привернув увагу до сумнівної репутації AI Assistant. Один розробник переформулював свій видалений пост, можливо, у більш поміркованих тонах, але сказав, що проблеми цього помічника включають обмежену підтримку сторонніх моделей, які «обмежені лише операціями чату», помітні та часті затримки в роботі, основні функції, прив’язані до хмарних сервісів JetBrains, невідповідний користувацький досвід для різних типів проектів та мізерну документацію.

Ще одна поширена скарга полягає в тому, що AI Assistant встановлюється без дозволу. Користувач Reddit назвав його «набридливим самовідновлювальним/перевстановлюючим фенікс-плагіном».

Нагадаємо, що два дні тому компанія JetBrains випустила значне оновлення своїх функцій штучного інтелекту та запровадила новий безкоштовний рівень доступу. Раніше доступ до більшості функцій AI Assistant вимагав платної підписки. Тепер компанія зробила ці можливості ШІ безкоштовними.

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