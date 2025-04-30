logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 30/04/2025

Розробники зляться, що JetBrains видаляє погані відгуки про AI Assistant

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Нещодавнє оновлення віртуального помічника AI Assistant стало причиною конфлікту навколо оцінки цього програмного продукту з боку спільноти розробників. Деякі користувачі помітили, що співробітники JetBrains видаляють погані відгуки про AI Assistant на сторінці плагіну. В підсумку це лише погіршило ситуацію, пише DevClass. 

AI Assistant, вперше представлений в липні 2023 року, був завантажений понад 22 мільйони разів, але зараз він має рейтинг лише 2,3 з 5. Однією з причин цього стало видалення негативних відгуків.

«Мій попередній коментар був видалений без будь-якої конкретної причини. Jetbrains, схоже, видаляє негативні відгуки, що зруйнувало мою впевненість у цій компанії. Вони більше не цінують своїх клієнтів та їхні відгуки. Я все ще ставлю йому 1 зірку, тому що він встановився автоматично, повільний і має помилки», — написав один із розробників.

Хоча користувачі розцінили видалення поганих відгуків як відчайдушну спробу покращити рейтинг, представник JetBrains пояснив це іншою причиною: відгуки були видалені, оскільки в них згадувалися проблеми, які на той час вже були вирішені, або оскільки вони порушували політику компанії — наприклад, містили нецензурні слова.

Інцидент з відгуками привернув увагу до сумнівної репутації AI Assistant. Один розробник переформулював свій видалений пост, можливо, у більш поміркованих тонах, але сказав, що проблеми цього помічника включають обмежену підтримку сторонніх моделей, які «обмежені лише операціями чату», помітні та часті затримки в роботі, основні функції, прив’язані до хмарних сервісів JetBrains, невідповідний користувацький досвід для різних типів проектів та мізерну документацію.

Ще одна поширена скарга полягає в тому, що AI Assistant встановлюється без дозволу. Користувач Reddit назвав його «набридливим самовідновлювальним/перевстановлюючим фенікс-плагіном».

Нагадаємо, що два дні тому компанія JetBrains випустила значне оновлення своїх функцій штучного інтелекту та запровадила новий безкоштовний рівень доступу. Раніше доступ до більшості функцій AI Assistant вимагав платної підписки. Тепер компанія зробила ці можливості ШІ безкоштовними.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > Розробники зляться, що JetBrains видаляє погані відгуки про AI Assistant

Найбільш обговорювані статті

Apple змінив керівника та ключових фахівців з команди розробки Siri
Настрої айтівців за кордоном більш песимістичні, ніж у тих, хто зараз в Україні — опитуванняНастрої айтівців за кордоном більш песимістичні, ніж у тих, хто зараз в Україні — опитування
В iOS знайшли баг: один рядок коду міг перетворити iPhone на «цеглину»В iOS знайшли баг: один рядок коду міг перетворити iPhone на «цеглину»
Gemini має 350 мільйонів активних користувачів на місяць. Це все ще значно менше за ChatGPT
GoIT запустили першу онлайн-магістратуру зі штучного інтелекту
Meta скорочує роботу над програмним забезпеченням змішаної реальностіMeta скорочує роботу над програмним забезпеченням змішаної реальності
Безкоштовні користувачі ChatGPT отримали доступ до функції Deep Research, але з обмеженнямиБезкоштовні користувачі ChatGPT отримали доступ до функції Deep Research, але з обмеженнями
Штучний інтелект значно знизив технічний бар'єр для розробки фішингових сайтів — дослідженняШтучний інтелект значно знизив технічний бар’єр для розробки фішингових сайтів — дослідження
В Україні підрахували, на скільки вакансій треба відгукнутись IT-фахівцю, щоб знайти роботуВ Україні підрахували, на скільки вакансій треба відгукнутись IT-фахівцю, щоб знайти роботу
Середовища розробки WebStorm і Rider IDE стали безкоштовними

Середовище розробки IntelliJ IDEA оновлено до версії 2025.1

Агент автоматизації роботи з кодом JetBrains Junie став публічно доступним

JetBrains Junie — новий агент з кодування, інтегрований в IDE

JetBrains: з'явилась тенденція до написання коду за допомогою VR-гарнітур

JetBrains покращила автодоповнення коду для JavaScript

JetBrains випустила ШІ-модель Mellum для розробки програмного забезпечення

JetBrains розповіла про плани оновлення середовища розробки Rider

З мови програмування Kotlin видалять функції скриптів

Доступ до інструментів штучного інтелекту в IDE JetBrains тепер надається лише за наявності підписки

Веб-фреймворк JetBrains Ktor отримав оновлення, яке спрощує створення проектів

JetBrains оновлює AI Assistant і робить безкоштовними всі функції штучного інтелекту в IDE

Автоматизоване збирання та тести є ключовими для якості програмного забезпечення – дослідження JetBrains

Meta запустить окремий додаток на базі штучного інтелекту, щоб конкурувати з ChatGPT

Топ текстів
Новини - 2 тижні назад
Українські IT-фахівці за кордоном: заробляють на 8% більше, але оформлятись не поспішають
Новини - 3 тижні назад
OpenAI готується до релізу GPT-4.1
Новини - 1 місяць назад
Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці
Новини - 4 тижні назад
В Україні змінили правила бронювання, в тому числі для працівників IT-компаній
Новини - 3 тижні назад
«Бронь в обмін на зарплату». У Харкові заарештували програміста, який допомагав ухилятись від мобілізації
Новини - 1 місяць назад
Особи з інвалідністю без пенсійного посвідчення зможуть отримати відстрочку через Резерв+
Новини - 4 тижні назад
Хакери надсилають українським службовцям листи про скорочення зарплати. У посиланні вірус
Новини - 5 днів назад
Тест виявив, що бот для обману на технічних співбесідах мало чим допомагає
Новини - 1 тиждень назад
ЄС розробляє законодавство для «легального злому» зашифрованого листування
Новини - 7 днів назад
Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення

Новини

Роботу простору MacPaw Space призупинено через руйнування після російської ракетної атаки

 3 години назад

В Україні «зростає бізнес» з продажу особистих даних фейковим розробникам з КНДР — директор Upwork

 6 години назад

Розробники зляться, що JetBrains видаляє погані відгуки про AI Assistant

 7 години назад

Meta випустила Llama API, який забезпечує рекордну швидкість виведення даних

 9 години назад

З 2024 року кількість додатків у Google Play зменшилася на 47%

 10 години назад

Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

 12 години назад

Meta запустить окремий додаток на базі штучного інтелекту, щоб конкурувати з ChatGPT

 24 години назад

Ajax Systems виходить на бразильський ринок та створює локальну команду

 1 день назад

Співробітники Xiaomi скаржаться на 15-годинний робочий день і штрафи за вихідні

 1 день назад

JetBrains оновлює AI Assistant і робить безкоштовними всі функції штучного інтелекту в IDE

 1 день назад

Спецпроєкти

Бізнес та айтівців запрошують на конференцію про кібербезпеку. Як потрапити?
Українські компанії можуть стати учасниками AI-комітету. Які його функції і хто туди потрапить
В партнерах Dell Technologies, Cisco, МУК та інші. Чому варто потрапити на InfoSec Ukraine 2025
Топ текстів тижня
1.
Тест виявив, що бот для обману на технічних співбесідах мало чим допомагає
2.
Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення
3.
В Україні підрахували, на скільки вакансій треба відгукнутись IT-фахівцю, щоб знайти роботу
4.
Тестувальниця сайтів з Полтави, яка шукала роботу в Telegram, замість зарплати отримала 75 000 грн мікрокредитів на своє ім’я
5.
Вчені з’ясували, де в світі найбільше працюють у віддаленому режимі
6.
В iOS знайшли баг: один рядок коду міг перетворити iPhone на «цеглину»
7.
Експерт перевірив, чи став Copilot краще генерувати код за останній рік. Результат вразив
8.
Настрої айтівців за кордоном більш песимістичні, ніж у тих, хто зараз в Україні — опитування
9.
Безкоштовні користувачі ChatGPT отримали доступ до функції Deep Research, але з обмеженнями
10.
Штучний інтелект значно знизив технічний бар’єр для розробки фішингових сайтів — дослідження

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: