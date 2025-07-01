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Новини 01/07/2025

JetBrains підвищує тарифи за користування системою відстеження помилок YouTrack

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Компанія JetBrains вперше з 2020 року підвищує тарифи за користування YouTrack — системою відстеження помилок та управління проектами. Компанія оголосила, що нові тарифи як для хмарних, так і для самостійно розміщених продуктів набудуть чинності 1 жовтня 2025 року. Про це повідомляє Neowin.

JetBrains пояснює підвищення тим, що ціноутворення не встигає за функціями, які компанія додала в YouTrack за останні кілька років. Платформа розширилася, включивши повноцінну базу знань, інтегровані інструменти служби підтримки та функції штучного інтелекту.

  • З 1 жовтня стандартний план YouTrack Cloud починатиметься від $5,40 за користувача на місяць при щомісячній підписці. При річній оплаті ціна знизиться до $4,50 за користувача на місяць.
  • Доповнення Helpdesk для хмарних користувачів, хоча й залишається безкоштовним для трьох агентів, тепер коштуватиме $6 за агента на місяць.
  • Для самостійно розміщеного сервера YouTrack функціональність служби підтримки для команд, що складаються з понад трьох агентів, коштуватиме $72 за агента на рік.

Для користувачів YouTrack Cloud безкоштовний план до 10 осіб не змінюється. Якщо ви користуєтеся тарифом з розрахунком на користувача, нові ціни з’являться після дати закінчення терміну дії. Ви можете востаннє поновити підписку за своїм старим планом до 1 жовтня 2025 року. Після цього вас буде переведено на нову модель, яка пропонує більшу гнучкість і збільшує обсяг сховища до 3 ГБ на користувача.

Що стосується існуючих безстрокових ліцензій, то вони так й залишаться безстроковими і не перестануть працювати.

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