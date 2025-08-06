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Новини 06/08/2025

JetBrains відкриває доступ до Kineto — конструктора програм, який не потребує знання коду

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія JetBrains відкрила ранній доступ до Kineto — нового конструктора на базі штучного інтелекту, який дозволяє створювати професійні або особисті додатки без знання коду. Про це повідомляє The Register.

Kineto потрібно близько 20 хвилин для створення прототипу нескладної програми або веб-сайту. Як запевняє компанія-розробник, Kineto «створить складну архітектуру додатка, а розробить і протестує правильну функціональність на основі вашого запиту». Потім користувачі можуть додавати функції та змінювати дизайн.

«Вам не потрібно малювати кожну кнопку чи меню. Ви просто пояснюєте своє бачення, а штучний інтелект визначає інтерфейс користувача, логіку серверної частини та навіть базу даних, необхідну для його роботи. Якщо ви не впевнені, як це має виглядати, він допоможе вам вибрати шаблони, кольори та шрифти», — йдеться в описі Kineto.

Поки що можливості конструктора підходять для створення не дуже складних застосунків чи сайтів, таких як особистий блог, фітнес-трекер, планувальник харчування або додаток для догляду за рослинами. Однак команда JetBrains каже, що вже працює над тим, щоб Kineto міг створювати набагато складніші програми.

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