logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 02/10/2025 12:44

JetBrains робить ще одне IDE безкоштовним для некомерційного використання

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія JetBrains оголосила, що середовище розробки DataGrip стає безкоштовним для некомерційного використання. Це IDE призначене для роботи з базами даних: допомагає запитувати, створювати та керувати базами даних, має вбудовану підтримку таких систем баз даних, як MySQL, PostgreSQL та Oracle. Про це повідомляє Neowin.

Переведення DataGrip у статус безкоштовного ПЗ сталося через кілька тижнів після того, як JetBrains зробила те саме із середовищем розробки RubyMine. Однак безкоштовна ліцензія RubyMine має деякі обмеження щодо функції спільного кодування Code With Me. Інші IDE JetBrains у категорії безкоштовних для некомерційного використання включають RustRover, CLion, Rider та WebStorm.

JetBrains стверджує, що «некомерційне використання» стосується проектів, які не призначені для отримання комерційної вигоди. Це означає, що розробник може використовувати IDE для навчання, хобі-проектів чи неоплачуваного внеску у проекти з відкритим кодом. Творці контенту також можуть використовувати безкоштовну ліцензію, навіть для монетизованих навчальних посібників та відео. Однак, якщо ви працюєте в неурядовій організації та отримуєте гроші за свою роботу, вам знадобиться комерційна ліцензія.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що компанія JetBrains пропонує безкоштовні ліцензії на використання своїх продуктів організаціям в обмін на готовність поділитись кодом для навчання моделей.

Головна > Новини > JetBrains робить ще одне IDE безкоштовним для некомерційного використання

Найбільш обговорювані статті

Microsoft запускає в Excel і Word новий режим vibe workingMicrosoft запускає в Excel і Word новий режим vibe working
GitHub Copilot тепер може автоматично модернізувати застарілі програми Java та .NETGitHub Copilot тепер може автоматично модернізувати застарілі програми Java та .NET
Microsoft: «заради уникнення катастрофи» штучний інтелект повинні контролювати військовіMicrosoft: «заради уникнення катастрофи» штучний інтелект повинні контролювати військові
Резерв+ знову оновлено: онлайн-реєстрація 17-річних і автоматичний військовий облікРезерв+ знову оновлено: онлайн-реєстрація 17-річних і автоматичний військовий облік
Після оновлення продуктивність PostgreSQL 18 зросла майже втричіПісля оновлення продуктивність PostgreSQL 18 зросла майже втричі
OpenAI представила функцію push-повідомлень ChatGPT PulseOpenAI представила функцію push-повідомлень ChatGPT Pulse
Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World ModelMeta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model
У ChatGPT з'явиться реклама. Як мінімум, для безкоштовних користувачівУ ChatGPT з’явиться реклама. Як мінімум, для безкоштовних користувачів
Android для платформи ПК з’явиться в наступному році
JetBrains розробляє нову мову програмування

ChatGPT інтегровано в середовища розробки VS Code, Android Studio, IntelliJ IDEA, PyCharm та інші

Любов до IntelliJ IDEA та інтегровані AI-асистенти

Середовища розробки WebStorm і Rider IDE стали безкоштовними

Microsoft планує масштабне оновлення Visual Studio

Середовище розробки IntelliJ IDEA оновлено до версії 2025.1

ChatGPT для macOS тепер може сам редагувати код у IDE

Агент автоматизації роботи з кодом JetBrains Junie став публічно доступним

Найкращі IDE для Python: обираємо редактор коду та середовище розробки

JetBrains Junie — новий агент з кодування, інтегрований в IDE

У Visual Studio покращили автодоповнення коду через Copilot

JetBrains оновлює AI Assistant і робить безкоштовними всі функції штучного інтелекту в IDE

Опитування Python-розробників: популярність PyCharm падає, лише 15% використовують останню версію 3.13

Чи можете ви програмувати, не дивлячись на екран?

Середовище розробки CLion стає безкоштовним для некомерційного використання

JetBrains покращила автодоповнення коду для JavaScript

JetBrains AI Assistant став доступним у Visual Studio Code

JetBrains: з'явилась тенденція до написання коду за допомогою VR-гарнітур

JetBrains додає агента кодування Junie в середовище розробки CLion

Доступ до інструментів штучного інтелекту в IDE JetBrains тепер надається лише за наявності підписки

JetBrains випустила ШІ-модель Mellum для розробки програмного забезпечення

Середовище розробки Apache NetBeans оновлено до 24-ої версії

JetBrains розповіла про плани оновлення середовища розробки Rider

Microsoft випустила .NET 9

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме
Новини - 4 тижні назад
ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
Новини - 3 тижні назад
В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту
Новини - 3 тижні назад
Claude тепер може створювати та редагувати файли
Новини - 3 тижні назад
«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine
Новини - 3 тижні назад
Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи
Новини - 4 тижні назад
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
Новини - 4 тижні назад
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
Новини - 1 тиждень назад
Набридливі веб-банери «прийняти cookie» незабаром можуть зникнути
Новини - 1 тиждень назад
Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження

Новини

JetBrains робить ще одне IDE безкоштовним для некомерційного використання

 34 секунди назад

Claude Code лідирує серед ШІ-інструментів розробки, але великі компанії віддають перевагу GitHub Copilot

 1 годину назад

Salesforce випустила інструмент для вайб-кодингу Agentforce Vibes

 3 години назад

Платформа вайб-кодингу Replit додала Connectors — готові інтеграції з Notion, Slack та іншими програмами

 20 години назад

JetBrains хоче навчати свої моделі на вашому коді. Взамін пропонує безкоштовний софт

 21 годину назад

В Google Диск інтегрували додатковий захист від шкідливого софту

 1 день назад

Експорт українських ІТ-послуг у серпні склав $540 млн. Це менше, ніж у липні, але більше, ніж у 2024 році

 1 день назад

OpenAI випустила Sora 2 — найбільш потужний інструмент генерації відео та аудіо

 1 день назад

Редактор коду Zed для Windows представлено в публічній бета-версії

 2 дні назад

Google дозволила використовувати Gemini для роботи з файлами також й на мобільних пристроях

 2 дні назад

Спецпроєкти

🚀 Ethereum Meetup у Львові!
Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
Топ текстів тижня
1.
Резерв+ знову оновлено: онлайн-реєстрація 17-річних і автоматичний військовий облік
2.
Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model
3.
Microsoft: «заради уникнення катастрофи» штучний інтелект повинні контролювати військові
4.
Google Україна запускає навчальний курс для middle-розробників
5.
Редактор коду Cursor відкрив безкоштовний курс для розробників
6.
«Бум йде на спад»: платформи вайб-кодингу втрачають трафік
7.
Після оновлення продуктивність PostgreSQL 18 зросла майже втричі
8.
«Будуть знищені всі альтернативні Android-магазини»: конкурент Google Play скаржиться на нові вимоги реєстрації розробників
9.
Android для платформи ПК з’явиться в наступному році
10.
GitHub Copilot тепер може автоматично модернізувати застарілі програми Java та .NET

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: