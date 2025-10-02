JetBrains робить ще одне IDE безкоштовним для некомерційного використання

Компанія JetBrains оголосила, що середовище розробки DataGrip стає безкоштовним для некомерційного використання. Це IDE призначене для роботи з базами даних: допомагає запитувати, створювати та керувати базами даних, має вбудовану підтримку таких систем баз даних, як MySQL, PostgreSQL та Oracle. Про це повідомляє Neowin.

Переведення DataGrip у статус безкоштовного ПЗ сталося через кілька тижнів після того, як JetBrains зробила те саме із середовищем розробки RubyMine. Однак безкоштовна ліцензія RubyMine має деякі обмеження щодо функції спільного кодування Code With Me. Інші IDE JetBrains у категорії безкоштовних для некомерційного використання включають RustRover, CLion, Rider та WebStorm.

JetBrains стверджує, що «некомерційне використання» стосується проектів, які не призначені для отримання комерційної вигоди. Це означає, що розробник може використовувати IDE для навчання, хобі-проектів чи неоплачуваного внеску у проекти з відкритим кодом. Творці контенту також можуть використовувати безкоштовну ліцензію, навіть для монетизованих навчальних посібників та відео. Однак, якщо ви працюєте в неурядовій організації та отримуєте гроші за свою роботу, вам знадобиться комерційна ліцензія.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що компанія JetBrains пропонує безкоштовні ліцензії на використання своїх продуктів організаціям в обмін на готовність поділитись кодом для навчання моделей.