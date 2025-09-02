LSP-плагіни в IntelliJ IDEA тепер працюють безкоштовно та без Ultimate-підписки

Компанія JetBrains відкрила підтримку LSP-плагінів для безкоштовних користувачів середовища розробки IntelliJ IDEA. Тепер навіть без підписки Ultimate будь-хто може використовувати та розробляти плагіни на основі Language Server Protocol, повідомляє блог JetBrains.

Рішення про надання безкоштовного доступу до плагінів пов’язане з переходом до єдиної дистрибуції IntelliJ IDEA. Починаючи з версії 2025.3 IDE матиме один інсталятор для всіх користувачів, незалежно від підписки. Хоча цей рівень має обмежений функціонал, до нього входить підтримка LSP API. Раніше така можливість була тільки в тарифі Ultimate.

Для розробників плагінів це означає, що їхні плагіни на базі Language Server Protocol стануть доступні значно ширшій аудиторії — не лише платним користувачам IntelliJ Ultimate, але й тим, хто працює у безкоштовному режимі.

Також, починаючи з версії 2025.3 припиняється підтримка версії Community Edition. Хоча для розблокування функцій IntelliJ IDEA Ultimate все ще потрібна буде підписка, але підтримка LSP залишиться доступною для всіх.

Сама реалізація LSP залишається закритою та комерційною, але компанія обіцяє зберегти її доступною для сторонніх плагінів безкоштовно.