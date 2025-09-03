JetBrains зробила безкоштовною ще одну свою IDE

Компанія JetBrains оголосила, що середовище розробки RubyMine, яке використовується багатьма програмістами в екосистемах Ruby та Ruby on Rails, тепер є безкоштовним для некомерційного використання. У травні цього року аналогічний статус отримала CLion — IDE для розробників C та C++, пише Neowin.

Мотивом рішення зробити RubyMine безкоштовним інструментом названо бажання «знизити бар’єр для нових розробників та те, що компанія прислухалась до відгуків спільноти Ruby та Ruby on Rails».

JetBrains вважає некомерційним використанням будь-яку розробку, де ви не заробляєте на ній гроші. Це охоплює студентів, любителів, розробників програмного забезпечення з відкритим кодом, яким не платять за їхній внесок, та людей, які створюють навчальний контент (навіть якщо він не безкоштовний), такий як посібники чи стріми. Головне правило полягає в тому, що якщо ви використовуєте RubyMine для створення продукту, який генерує дохід, вам потрібна комерційна ліцензія.

Безкоштовна ліцензія для RubyMine не позбавлена деяких особливих умов. Окрім того, що розробникам не дозволено використовувати її для оплачуваної роботи, існують інші обмеження. Наприклад, функція Code With Me до неї не входить — вона для версії Community.

Щоб отримати некомерційну підписку, виконайте такі дії:

Ліцензія дійсна протягом року та автоматично поновлюватиметься, якщо ви скористалися IDE принаймні один раз протягом останніх шести місяців періоду передплати.