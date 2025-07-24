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Новини 24/07/2025

Microsoft планує масштабне оновлення Visual Studio

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Microsoft планує серйозне оновлення інтегрованого середовища розробки Visual Studio. Журналісти видання Business Insider ознайомились з внутрішнім документом Microsoft, в якому детально описані плани компанії випустити значне оновлення для цього IDE, цілком можливо, ще цього року, пише Neowin. 

Як і слід очікувати, оновлення буде значною мірою зосереджено на штучному інтелекті, впровадження якого необхідно для конкуренції з іншими альтернативами, такими як Amazon Kiro, яке рекламується як IDE на базі штучного інтелекту.

У службовій записці Microsoft майбутній великий реліз називається «Visual Studio 18», що цілком логічно, враховуючи, що Visual Studio зараз працює на версії 17. Минулого місяця IDE отримало оновлення, яке дозволило розробникам отримати доступ до кращих моделей штучного інтелекту, а також гнучко керувати виставленням рахунків. 

Останнє велике оновлення Visual Studio відбулося ще в 2021 році, коли Microsoft випустила Visual Studio 2022 та .NET 6 , тому ще один великий реліз має сенс.

Хоча існує ймовірність того, що нова версія Visual Studio вийде ще цього року, конкретні терміни поки що не розголошуються. У внутрішньому документі зазначається, що майбутній реліз IDE на базі штучного інтелекту зараз перебуває в процесі «раннього тестування». Це означає, що він активно використовується власними співробітниками Microsoft для тестування на наявність проблем.

Партнер видання

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