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Новини 09/05/2025

Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Співробітникам Microsoft заборонено використовувати DeepSeek через проблеми безпеки даних та побоювання китайської пропаганди. Про це на слуханнях в Сенаті США заявив президент Microsoft Бред Сміт, пише TechCrunch.

Також Сміт сказав, що через ці причини Microsoft не розмістила DeepSeek у своєму магазині додатків. 

«У Microsoft ми не дозволяємо нашим співробітникам використовувати додаток DeepSeek», — сказав Сміт, відповідаючи на запитання сенаторів. 

Хоча багато організацій і навіть країн вже запровадили обмеження на DeepSeek, це перший раз, коли Microsoft публічно оголосила про таку заборону.

Обмеження Microsoft пов’язані з ризиком того, що дані зберігатимуться в Китаї, і що на відповіді DeepSeek може вплинути «китайська пропаганда».

У політиці конфіденційності DeepSeek зазначено, що дані користувачів зберігаються на китайських серверах. В Microsoft вважають, що обробка даних регулюється китайським законодавством, яке вимагає співпраці зі спецслужбами країни. DeepSeek також суворо цензурує теми, які китайський уряд вважає делікатними.

З іншого боку, Microsoft додала модель DeepSeek R1 у свій хмарний сервіс Azure невдовзі після того, як однойменний китайський стартап представив її публіці.

Під час слухань у Сенаті Сміт також заявив, що Microsoft вдалося проникнути всередину моделі штучного інтелекту DeepSeek та «змінити» її, щоб усунути «шкідливі побічні ефекти». При цьому він не уточнив, що саме фахівці Microsoft зробили з моделлю DeepSeek.

Партнер видання

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