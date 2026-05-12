OpenAI запускає Daybreak — послугу перевірки коду від кіберзагроз

Відповідь на Mythos від Anthropic не змусила себе чекати: компанія OpenAI оголосила про власну ініціативу в галузі кібербезпеки з доступом до спеціалізованих версій GPT-5.5.

OpenAI представила Daybreak — платформу, яка автоматизує виявлення вразливостей, перевірку патчів і аналіз загроз у міру того, як ШІ-інструменти в галузі кібербезпеки стають дедалі потужнішими.

В основі системи — агент Codex Security, який будує редаговану модель загроз для конкретного репозиторію, зосереджуючись на реалістичних векторах атак і критичних ділянках коду, а також виявляє й тестує вразливості в ізольованому середовищі та пропонує виправлення.

Три рівні доступу

Щоб відповідати різним потребам у сфері безпеки зі збереженням суворого контролю доступу, OpenAI структурувала можливості платформи у три рівні.

Базова модель GPT-5.5 зі стандартними засобами захисту призначена для загальних розробницьких завдань.

GPT-5.5 з Trusted Access for Cyber — для верифікованих захисних операцій в авторизованих середовищах.

Найвищий рівень, GPT-5.5-Cyber, зарезервований для вузькоспеціалізованих завдань: авторизованого red teaming, пентестингу та контрольованої валідації. Доступ до нього захищено суворою верифікацією та контролем на рівні акаунту.

OpenAI підкріпила ініціативу масштабним списком партнерів: Cloudflare, Cisco, CrowdStrike, Palo Alto Networks, Oracle, Zscaler, Akamai, Fortinet, Intel, Qualys, Rapid7, Tenable, Trail of Bits, SpecterOps, SentinelOne, Okta, Netskope, Snyk, Gen Digital, Semgrep і Socket. Така структура партнерства свідчить про намір охопити весь ланцюжок кібербезпеки — від виявлення вразливостей і патчингу до моніторингу, захисту на рівні мережевої периметрії та безпеки ланцюжка постачання програмного забезпечення.

Відповідь на Claude Mythos

Daybreak — це відповідь OpenAI на нову потужну модель Claude Mythos від Anthropic. Попередня версія GPT-5.4-Cyber, за словами компанії, вже допомогла усунути понад 3000 вразливостей. CEO OpenAI Сем Альтман заявив, що компанія прагне співпрацювати з якомога більшою кількістю організацій для безперервного захисту їхнього програмного забезпечення від кіберзагроз.

Корпоративні клієнти OpenAI можуть запросити доступ до Daybreak через відділ продажів. Компанії, які не мають підписки ChatGPT Business, можуть подати окрему заявку на сканування вразливостей. Ціни публічно не розголошуються.

