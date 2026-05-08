Новини 08/05/2026 10:41

Хто в Україні вміє впроваджувати CRM: з’явився перший незалежний рейтинг інтеграторів

Андрій Савчук

Кожна п’ята українська компанія, яка використовує CRM, досі робить це за допомогою російського софту. А 38% бізнесів не мають CRM взагалі. На тлі цієї статистики платформа Ringostat, що входить до FRACTAL, разом із YC.Market вперше склали публічний рейтинг тих, хто допомагає бізнесу з автоматизацією — ТОП інтеграторів CRM-систем України 2026.

Для чого потрібен рейтинг інтеграторів

Після 2022 року тисячі українських компаній опинилися перед завданням: терміново відмовитися від російського програмного забезпечення та перейти на щось безпечне. Завдання непросте — обрати CRM недостатньо, її ще треба правильно налаштувати під конкретний бізнес, інтегрувати з іншими сервісами, навчити команду й переконатися, що система реально працює, а не просто існує.

Саме тут на сцену виходять CRM-інтегратори. І саме з їхнім вибором у багатьох бізнесів виникають труднощі — ринок непрозорий, а ціна помилки висока.

Як рахували

До дослідження долучилися 140 компаній. Фінальний бал кожного учасника формувався з трьох незалежних складових: анкетування самих інтеграторів (40%), відкрите голосування бізнес-спільноти (20%) і оцінка незалежного журі з 37 експертів (40%). У журі увійшли власники компаній, CEO, IT-директори та фахівці з цифрової трансформації — зокрема представники Uklon, BROCARD, NOVUS і ЦУМ Київ.

Прозорість підрахунку підтвердив YC.Market, який також брав участь у формуванні критеріїв оцінювання.

Важливий фільтр: компанії, що продовжують впроваджувати російські CRM-рішення або мають зв’язки з країнами-агресорами, до рейтингу не допускалися. За цим критерієм відсіяли 21,5% учасників.

Хто потрапив у ТОП-30

За підсумками дослідження сформовано список із 30 найкращих інтеграторів. Лідери рейтингу — Salesjam CRM Consulting, CRMiUM та SMART business. До переліку також увійшли CRM Solutions, Rubicon, ITUa, PROCRM, CRMOZ, Banza, CRM Genesis, Innoware, Cloudfresh та інші.

Окрім загального рейтингу, визначено переможців у спеціальних номінаціях. Найбільшу підтримку бізнес-спільноти отримала CRMOZ, найвищу оцінку журі — SMART business. YC.Market окремо відзначив Cloudfresh за результатами власного аналізу за 30+ критеріями, включно з фінансовою звітністю та тендерною історією. У номінації для B2B і виробничого сектору переміг CRM Genesis.

Що рейтинг означає для бізнесу

Рейтинг вирішує конкретну практичну задачу: дає змогу швидше сформувати шортліст перевірених підрядників замість того, щоб орієнтуватися лише на рекламні презентації. Картки всіх учасників із посиланнями на сайти та можливістю одразу зв’язатися доступні на сайті проєкту.

Повний перелік ТОП-30 та ТОП-100 CRM-інтеграторів доступний на сайті проєкту

