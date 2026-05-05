Новини 05/05/2026 17:48

Codex обігнав Claude Code за кількістю завантажень: всі в захваті від оновлення

Дмитро Сімагін

Редактор

За даними аналітичного сервісу TickerTrends, за тиждень з 27 квітня по 3 травня 2026 року кількість завантажень ШІ-редактора коду Codex від компанії OpenAI злетіла до 86,1 млн — це зростання на 1397% порівняно з попереднім тижнем. 

У той самий час показники конкурента від Anthropic просіли: Claude Code зафіксував лише 7,2 млн завантажень, що на 38% менше, ніж тиждень до цього. Варто уточнити, що TickerTrends відстежує завантаження npm-пакетів для платформи Node.js, а не кількість унікальних користувачів.

Ключовим тригером різкого зростання стало оновлення Codex 30 квітня (версія v0.128.0), у якому з’явилася команда /goal. Вона дозволяє планувати та виконувати багатоетапні завдання в рамках кількох сесій — фактично це повноцінний автономний агентний режим. Додатково розробники отримали збереження сесій, оновлений термінальний інтерфейс і більш глибоку інтеграцію з додатковими сервісами. 

Ще раніше, 16 квітня, OpenAI додала підтримку в Codex генератора зображень GPT-Image 1.5 та анонсувала понад 90 нових інтеграцій. А 1 травня платформу поповнила гейміфікаційна функція PetDex — анімовані персонажі-«тамагочі», які відображають активність і статус роботи ШІ-агента.

Що стосується Anthropic, то тут ситуація складалася менш сприятливо. Приблизно 21 квітня компанія почала тестувати нову тарифну модель серед 2% нових користувачів: у ній Claude Code міг бути виведений зі стандартного плану Pro вартістю $20. Паралельно з’явилися повідомлення про жорсткіші ліміти на використання для активних користувачів і скорочення гнучкості для сторонніх та агентних сценаріїв. За даними TickerTrends, аналіз обговорень у Reddit зафіксував у цей період помітне зростання кількості скарг на ліміти Claude — з виразно негативним забарвленням.

Збіг у часі виявився вирішальним: розробники, які зіштовхнулися з обмеженнями в Claude Code, отримали альтернативу з помітно розширеним функціоналом, безкоштовним доступом і вищими лімітами для додаткових опцій. Результатом стала швидка міграція аудиторії.

Іронія ситуації в тому, що ще в березні 2026 року Bloomberg повідомляв: Anthropic подвоїла виручку значною мірою завдяки Claude Code — як корпоративні клієнти, так і звичайні користувачі масово переходили на нього з Cursor та інших редакторів влітку 2025 року. Тепер ця аудиторія має новий привабливий варіант для переходу.

Нагадаємо, що тепер ви можете контролювати роботу Claude Code через фітнес-трекер.

