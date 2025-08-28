logo

Новини 28/08/2025

Інструмент кодування Codex став доступним як розширення для VS Code і Cursor

Дмитро Сімагін

Журналіст

Агентний інструмент кодування Codex від OpenAI, який може виконувати кілька завдань розробки програмного забезпечення паралельно, тепер доступний у вигляді розширення для VS Code, Cursor та інших форків VS Code. До останнього часу Codex був доступний лише через інтерфейс командного рядка (CLI), повідомляє Neowin. 

Нове розширення Codex для VS Code побудовано на основі Codex CLI з відкритим кодом. Після авторизації за допомогою облікового запису ChatGPT з відповідним планом розробники можуть почати використовувати його без необхідності налаштування ключа API.

«Завдяки оновленню Codex тепер працює як єдиний агент у вашому IDE, терміналі, хмарі, GitHub і навіть на вашому телефоні — все це підключено через ваш обліковий запис ChatGPT і включено в плани Plus, Pro, Team, Edu та Enterprise. Перегляньте новий центр розробників Codex, щоб розпочати», — повідомляють в OpenAI.

Розширення Codex для VS Code поки доступне лише на macOS та Linux. Підтримка Windows все ще перебуває в експериментальному стані, і OpenAI рекомендує використовувати Codex з підсистемою Windows для Linux. Нове розширення Codex можна встановити з маркетплейсу Visual Studio Code або завантажити з сайту OpenAI.

Завдяки доступності Codex для IDE, розробники тепер можуть локально підключатися до Codex, а потім призначати завдання в хмарі для асинхронного виконання без втрати стану. Для цього розробникам потрібно налаштувати хмарне середовище для роботи Codex. Після цього вони можуть вибрати середовище та скористатися опцією «Запустити в хмарі».

 

