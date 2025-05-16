ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

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OpenAI планує додати в ChatGPT нову функцію запису стенограм. Про це свідчить аналіз коду мобільного додатку ChatGPT, де чітко згадується функція «Запис» (Record) для живих зустрічей, яка підтримує паузу, відновлення та перетворення аудіо на текст. Про це пише Bleeping Computer.

Хоча ChatGPT підтримує сторонні сервіси, цей чат-бот поки неможливо використовувати для підсумовування живих зустрічей або створення стенограми.

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Коли нова функція запрацює, користувачі зможуть не тільки вести текстовий запис своїх відео- чи аудіорозмов, але й отримувати детальні звіти та швидко створювати підсумки цих зустрічей. Заради підвищення безпеки ChatGPT щоразу перед записом буде запитувати згоду для доступу до мікрофона та системного аудіо.

Ймовірно, що функція запису матиме інтеграцію з програмами Microsoft Teams і Zoom. Однак не виключено, що запис працюватиме у вигляді плагіну всередині ChatGPT, який записує ваш екран або мікрофон, а не як пряма інтеграція і зовнішніми сервісами.

Нагадаємо, що кілька днів тому OpenAI розширила доступ до спеціалізованої LLM-моделі GPT 4.1, додавши її в ChatGPT. З моменту свого релізу місяць тому з цією моделлю можна було працювати лише через API.

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