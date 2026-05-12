Крах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелекту

Проєкт штучного інтелекту Grok від Ілона Маска стрімко втрачає позиції у глобальній гонці технологій. Поки суперники захоплюють ринок, материнська компанія SpaceX почала здавати в оренду свої обчислювальні потужності прямому конкуренту — компанії Anthropic. Про це пише Wall Street Journal.

Основні показники падіння

Згідно з останніми даними, амбітний стартап Маска зіткнувся з серйозним охолодженням інтересу:

Завантаження: За інформацією AppMagic, кількість завантажень Grok впала з пікових 20 млн у січні до 8,3 млн у квітні 2026 року.

Платні користувачі: Опитування Recon Analytics (260 000 респондентів) показало, що частка людей, які платять за Grok, за рік майже не змінилася — лише 0,174% . Для порівняння: за ChatGPT платять понад 6% опитаних.

Корпоративний сектор: Лише 7% компаній планують використовувати Grok у роботі, тоді як популярність Claude та Gemini зросла до 48% та 40% відповідно.

«RC Cola» у світі штучного інтелекту

Технологічний інвестор Бен Пуладіан влучно описав ієрархію сучасного ринку ШІ:

«OpenAI — це Coca-Cola, Anthropic — це Pepsi, а Grok — це RC Cola. Я ніколи не бачив, щоб люди її пили».

Навіть прихильники екосистеми Маска, які їздять на Tesla та активно користуються соцмережею X, зізнаються: після коротких експериментів із Grok вони повертаються до Claude або ChatGPT через їхню вищу ефективність.

Враховуючи те, що користувачі масово не мають бажання користуватись Grok, для Ілона Маска виникає інша проблема: де застосовувати величезні обчислювальні потужності своїх дата-центрів.

Anthropic приходить на допомогу

Рішення проблеми зайвих потужностей знайшлось у взаємовигідній угоді з компанією Anthropic. На відміну від Grok, вона має справді популярні ШІ-інструменти серії Claude, але обмежена в обробці даних. Угода, підписана в травні 2026 року, надає Anthropic доступ до обчислювальних ресурсів центру обробки даних Colossus 1 (Теннессі). Крім проблем з Grok, експерти бачать у цьому дві додаткові причини:

Тиск інвесторів: SpaceX готується до виходу на IPO, і Маску потрібно продемонструвати стабільну прибутковість. Оренда серверів може приносити мільярди доларів щорічно.

Стратегія «ворог мого ворога»: Оскільки Маск перебуває у стані судової війни з OpenAI, підтримка їхнього головного конкурента (Anthropic) виглядає логічним кроком.

Скандали та технічне відставання

Початковий сплеск популярності Grok на початку року був пов’язаний із сумнівними функціями, зокрема можливістю генерувати «сексуалізований» контент та інструментами для віртуального роздягання людей на фото. Це привернуло увагу регуляторів, і після обмеження цих функцій інтерес аудиторії різко згас.

Нинішній стан xAI (компанії-розробника Grok):

Маск у суді називає xAI «дуже маленькою» компанією порівняно з гігантами ринку.

Grok позиціонується як «максимально правдивий» та анти-«прогресивний» ШІ, але ідеологічне забарвлення поки не допомагає йому в корпоративному сегменті, де цінується насамперед якість коду та аналітики.

Чи є шанс на камбек?

Попри скепсис, деякі лідери галузі, як-от гендиректор Vercel Гільєрмо Раух, застерігають від передчасного списання Маска з рахунків. На його думку, якщо Ілон повністю сфокусується на продукті та випустить нову, більш продукту модель, розробники можуть швидко повернутися до Grok. Проте станом на середину 2026 року Grok залишається нішевим інструментом у тіні великої трійки: OpenAI, Anthropic та Google.

