Як IT-фахівцю «прокачати» свій профіль LinkedIn — експерт дає цінні поради

Світ найму стрімко змінюється, і ваш профіль у LinkedIn має відображати нові реалії ринку праці. Експертка з кар’єри Кетрін Фішер дала кілька рекомендацій, як «прокачати» свій LinkedIn, з якими в своїй розсилці поділився Business Insider.

Головна тенденція: традиційні назви посад (Job Titles) втрачають вагу, поступаючись місцем реальним навичкам. Оскільки понад 55% лідерів бізнесу переходять на моделі пошуку талантів на основі професійної компетенції (skills-based talent model), ваш цифровий образ потребує серйозного оновлення.

Ключові стратегії оптимізації

Навички замість ієрархії: Замість того, щоб просто перераховувати «Senior Manager» чи «Director», зосередьтеся на конкретних інструментах та досягненнях. Опишіть, які саме завдання ви вмієте вирішувати за допомогою ШІ та спеціалізованого ПЗ. Рекрутери 2026 року шукають «тих, хто може», а не «тих, хто називався».

Акцент на Soft Skills: У той час як штучний інтелект бере на себе рутинні та технічні завдання, цінність особистих якостей зростає. LinkedIn фіксує попит на емпатію, комунікабельність та креативність. Оновіть розділ «Про себе», щоб підкреслити вашу здатність працювати в команді та адаптуватися до змін.

Оптимізація для ШІ-алгоритмів: Більшість систем первинного відбору тепер автоматизовані. Використовуйте ключові слова, які відповідають сучасним запитам вашої індустрії. Переконайтеся, що ваші сертифікати (особливо в галузі AI-training) актуальні та помітні.

Відмова від зайвого: CEO LinkedIn Раян Росланскі зазначає, що мотиваційні листи стають пережитком минулого (оцінка «D»), тоді як чітко структурований профіль із підтвердженим досвідом — це ваша головна перепустка до нової роботи.

Верифікація: За даними LinkedIn, підтверджені профілі отримують у середньому на 60% більше переглядів. Фактично це сигнал довіри: користувач показує, що його дані реальні.

Чому це важливо зараз? Ринок праці трансформується з «кар’єрних сходів» у «кар’єрну стіну», де рух може бути не лише вгору, а й у боки. Правильно налаштований профіль дозволяє залишатися помітним для алгоритмів, навіть якщо ви вирішите змінити сферу діяльності.

Нагадаємо: не так давно в LinkedIn з’явився ШІ-пошук, який дозволяє знайти людей з конкретними навичками.

