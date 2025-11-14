У LinkedIn з’явився ШІ-пошук, який дозволяє знайти людей з конкретними навичками

LinkedIn додає штучний інтелект до однієї з найбільш використовуваних частин свого сайту: пошуку. Раніше цього року на платформі з’явився інструмент пошуку роботи за допомогою запитів природною мовою. Тепер компанія розширює цю функцію на пошук людей, пише TechCrunch.

Користувачі можуть використовувати такі запити, як «Знайди мені людей, які готові взяти участь в заснуванні компанії з підвищення продуктивності та живуть в Нью-Йорку» або «Хто в моїх контактах може допомогти мені зрозуміти бездротові мережі».

Досі пошук у LinkedIn був доволі складним. Для отримання потрібних результатів необхідно було використовувати багато різних фільтрів і ключових слів. Тепер достатньо простого лексичного пошуку природною мовою.

Компанія заявила, що під час раннього тестування люди використовували новий пошук на базі штучного інтелекту, щоб знайти тих, хто може допомогти їм з наступною роботою, розширити свій бізнес або покращити свої кар’єрні перспективи.

LinkedIn розгортає ШІ-пошук людей для преміум-користувачів у США та планує поширити його на інші регіони в найближчі місяці. Користувачі, які матимуть доступ до цієї функції, бачитимуть у рядку пошуку «Я шукаю…» замість «Пошук».

Нагадаємо, що на платформі ділових контактів LinkedIn спостерігається справжній бум вакансій, пов’язаних зі штучним інтелектом: за останній рік кількість оголошень про роботу, де згадується ШІ, зросла в шість разів. Користувачі LinkedIn додають навички, пов’язані зі штучним інтелектом, у свої профілі в 20 разів частіше.