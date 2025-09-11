logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 11/09/2025

«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine

Дмитро Сімагін

Журналіст

Хоча IT-галузь традиційно вважається однією з найбільш привабливих для української молоді, останніми роками склалась ситуація, при якій новачкам стає все важче отримати першу роботу. За словами директорки Асоціації IT Ukraine Марії Шевчук, тепер пошук роботи для джуніора може тривати від двох місяців до року.

«Крім того, новачкам суттєво важче навіть потрапити на співбесіду — 36% шукачів першої роботи в IT ще жодного разу не спілкувалися з роботодавцем», — розповідає голова Асоціації.

Шевчук пояснює, що сьогодні наймати стало простіше, ніж до війни, адже на одну вакансію компанії отримують значно більше відгуків: «Завершилася епоха “легкого входу” в IT-індустрію для спеціалістів. Ринок тепер — на боці роботодавця».

З 2019 по 2024 роки українські виші значно збільшили кількість випускників ІТ-спеціальностей, підготувавши 180,4 тис. осіб. До того ж, 45% ІТ-спеціалістів проходили додаткові курси поза межами університетів.

Після початку повномасштабного вторгнення ситуація на ринку праці змінилась, змістившись у бік роботодавця. 

«Фінансування скоротилося, кількість кандидатів зросла — як через війну, так і через глобальну нестабільність. Додатковим чинником став розвиток AI: автоматизація функцій та перегляд структури команд стають новою нормою. На додачу, війна продовжується», — додає Марія Шевчук.

На думку директорки, штучний інтелект вже став «повноцінним інструментом» у роботі українських IT-компаній, але вона застерігає новачків надмірно покладатися на технологію — це може завадити їм глибоко засвоїти базові знання.

«Генерація готових рішень спрощує роботу, але без критичного мислення та практики це може уповільнити професійний розвиток. Тому справжня цінність для джунів полягає не у швидкому результаті, а у здатності розуміти логіку рішень і поступово вибудовувати власну експертизу», — пояснює Шевчук.

Головна > Новини > «Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine

Найбільш обговорювані статті

Microsoft додає нову функцію Copilot в Excel, яка автоматично доповнює формули під час введення.Microsoft спрощує написання формул в Excel завдяки автодоповненню Copilot
OpenAI запустить платформу для IT-найму та програму сертифікації навичокOpenAI запустить платформу для IT-найму та програму сертифікації навичок
У Києві пройде перший хакатон з вайб-кодингу: як взяти участьУ Києві пройде перший хакатон з вайб-кодингу: як взяти участь
Державна платформа Brave1 оголошує гранти до 100 млн грн для ШІ-розробниківДержавна платформа Brave1 оголошує гранти до 100 млн грн для ШІ-розробників
Код, згенерований інструментами ШІ, створює вдесятеро більше проблем безпекиКод, згенерований інструментами ШІ, створює вдесятеро більше проблем безпеки
Побутова техніка Tesla: армовані метали, передові полімери та доступна ціна. Що представлено в лінійках
Міноборони розширило функціонал мобільного додатку Резерв+Міноборони розширило функціонал мобільного додатку Резерв+
Користувачі GitHub обурені «примусовою» інтеграцією CopilotКористувачі GitHub обурені «примусовою» інтеграцією Copilot
Кирило Буданов пообіцяв зламати новий російський месенджер MAXКирило Буданов пообіцяв зламати новий російський месенджер MAX
П'ять порад як бути успішним на співбесіді

У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року

5 нетехнічних питань на співбесіді в IT, через які легко провалитися

Тест виявив, що бот для обману на технічних співбесідах мало чим допомагає

Найчастіші причини відмов кандидатам. Досвід SoftServe

Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»

Треба зрозуміти, ви хочете розвиватися чи просто потрібні гроші: як знайти роботу в IT під час війни

Як пройти співбесіду на QA manual: 100 запитань та відповідей

26 сайтів та Telegram-каналів для пошуку роботи в IT

 

Влаштуватися на роботу стало легше: як користуватися новим тренажером для співбесід від Google

«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

Для початку випишіть свої досягнення: поради IT-рекрутера, як знайти роботу під час війни

«Я просто шукаю собі хлопця». HR Deloitte розповів про делікатне прохання від дівчини щодо співбесіди

IT-вакансії тижня: $7500 за джуна та $10 000 для гіка-розробника (PHP живий!)

10 книг для програмістів, щоб прокачати технічні та софт-скіли

«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%

11 порад, як отримати роботу в IT під час кризи

Цю задачу Маск давав на співбесідах: чи ви достатньо розумні, щоб працювати у SpaceX

«Якого кольору олівцем ви б були?»: 9 треш-історій зі співбесід в IT

Пошуки роботи в IT: 7 маркерів, які виявлять «галеру» за описом вакансії

20 років досвіду — на одній сторінці: якого розміру має бути резюме, щоб вас взяли на роботу

«Деякі "спеціалісти" ходять на співбесіди, щоб потішити своє еґо»: розробник про невдалі співбесіди та що з цим робити

«Розкажіть коротко про себе». А як це правильно?

6 причин провалів на співбесіді, про які ви могли не здогадуватися

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео
Новини - 4 тижні назад
У ChatGPT може з’явитись реклама
Новини - 1 тиждень назад
ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
Новини - 3 тижні назад
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro
Новини - 3 тижні назад
Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex
Новини - 3 тижні назад
Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»
Новини - 1 тиждень назад
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
Новини - 1 тиждень назад
Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи
Новини - 7 днів назад
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
Новини - 1 тиждень назад
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

Новини

«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine

 15 хвилин назад

У редакторі коду Cursor знайшли баг, який автоматично запускає шкідливий код

 3 години назад

JetBrains додає агента кодування Junie в середовище розробки CLion

 4 години назад

Microsoft Store скасовує реєстраційні збори для розробників додатків

 6 години назад

Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи

 23 години назад

Microsoft запроваджує нові правила роботи в офісі

 1 день назад

Новачки все менше шукають роботу у фронтенді

 1 день назад

Microsoft випустила інсайдерську збірку Visual Studio 2026

 1 день назад

Claude тепер може створювати та редагувати файли

 1 день назад

Користувачі Windows зможуть працювати з файлами без необхідності їх відкривати

 2 дні назад

Спецпроєкти

AI Cyber Forum 2025 збере експертів та інноваторів з mono, Intellias та не тільки. Подія – безплатна
Топ текстів тижня
1.
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
2.
Claude тепер може створювати та редагувати файли
3.
Новачки все менше шукають роботу у фронтенді
4.
Міноборони розширило функціонал мобільного додатку Резерв+
5.
Державна платформа Brave1 оголошує гранти до 100 млн грн для ШІ-розробників
6.
Google нарешті озвучує ліміти використання Gemini
7.
Середній вік співробітників IT-компаній зріс на 5 років, кількість зумерів скоротилась вдвічі
8.
«Наймасштабніша JS-атака в історії»: хакери зламали обліковий запис NPM
9.
Кирило Буданов пообіцяв зламати новий російський месенджер MAX
10.
Код, згенерований інструментами ШІ, створює вдесятеро більше проблем безпеки

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: