«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine

Хоча IT-галузь традиційно вважається однією з найбільш привабливих для української молоді, останніми роками склалась ситуація, при якій новачкам стає все важче отримати першу роботу. За словами директорки Асоціації IT Ukraine Марії Шевчук, тепер пошук роботи для джуніора може тривати від двох місяців до року.

«Крім того, новачкам суттєво важче навіть потрапити на співбесіду — 36% шукачів першої роботи в IT ще жодного разу не спілкувалися з роботодавцем», — розповідає голова Асоціації.

Шевчук пояснює, що сьогодні наймати стало простіше, ніж до війни, адже на одну вакансію компанії отримують значно більше відгуків: «Завершилася епоха “легкого входу” в IT-індустрію для спеціалістів. Ринок тепер — на боці роботодавця».

З 2019 по 2024 роки українські виші значно збільшили кількість випускників ІТ-спеціальностей, підготувавши 180,4 тис. осіб. До того ж, 45% ІТ-спеціалістів проходили додаткові курси поза межами університетів.

Після початку повномасштабного вторгнення ситуація на ринку праці змінилась, змістившись у бік роботодавця.

«Фінансування скоротилося, кількість кандидатів зросла — як через війну, так і через глобальну нестабільність. Додатковим чинником став розвиток AI: автоматизація функцій та перегляд структури команд стають новою нормою. На додачу, війна продовжується», — додає Марія Шевчук.

На думку директорки, штучний інтелект вже став «повноцінним інструментом» у роботі українських IT-компаній, але вона застерігає новачків надмірно покладатися на технологію — це може завадити їм глибоко засвоїти базові знання.

«Генерація готових рішень спрощує роботу, але без критичного мислення та практики це може уповільнити професійний розвиток. Тому справжня цінність для джунів полягає не у швидкому результаті, а у здатності розуміти логіку рішень і поступово вибудовувати власну експертизу», — пояснює Шевчук.