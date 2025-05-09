П’ять порад як бути успішним на співбесіді

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Як найчастіше починається співбесіда?

Невеличкий small talk — і перше запитання: «Розкажіть про себе».

Начебто просте запитання, але часто бачу, що воно викликає дискомфорт і нерозуміння, що саме говорити.

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Насправді, це дуже важливий крок на будь-якому етапі найму — вміння себе презентувати та підкреслити свої сильні сторони. Також важливо розуміти, що саме варто говорити. Правильно сформульована відповідь допоможе показати ваші найсильніші сторони, підкреслити ключові навички та задати правильний вектор для всієї розмови, спрямовуючи її у вашу користь.



Якщо коротко:

покажіть ваші ключові навички;

сфокусуйтесь на релевантному досвіді;

говоріть про ваші очікування;

спрямовуйте діалог у вашу користь.

П’ять порад, як відповісти ефективно:

Рекомендую, щоб час відповіді на це запитання не перевищував 3–5 хвилин. По-перше, дуже складно тримати фокус іншої людини протягом усього часу, по-друге, цього часу буде дійсно достатньо для опису найголовнішого. Щоб уникнути зайвої «води» та не зробити з вашої відповіді доповідь. Обов’язково підкресліть досвід, який релевантний до вакансії, на яку відгукнулися. Тобто, якщо розглядати з точки зору продажів, то перед співбесідою ми дивимось, яка потреба в нашого роботодавця, а під час спілкування ми підкреслюємо, що можемо покрити цю «біль». Спецпроєкти Українські компанії можуть стати учасниками AI-комітету. Які його функції і хто туди потрапить Бізнес та айтівців запрошують на конференцію про кібербезпеку. Як потрапити? Виділіть ваші основні досягнення, яких ви досягли на попередньому місці роботи: підвищили конверсію, покращили процес і т.д. Підкресліть, що для вас важливо бачити в новій компанії та що саме ви шукаєте. Це допоможе зрозуміти, чи збігаються ваші цінності з перших хвилин. Повірте, це дуже важливо. У мене були кейси, коли кандидати на початку зазначали, що для них важливі певні критерії, а я одразу розуміла, що моя пропозиція не покриє цього. Тому я могла одразу про це сказати, а далі кандидат уже приймав рішення, чи готовий далі спілкуватись. Моя особиста рекомендація — уникайте під час цієї відповіді негативних коментарів про попередню компанію або співробітників. Якщо ви хочете поділитися цією інформацією, розкажіть про це під час запитання «Чому у пошуках роботи».

🎯 Пам’ятайте: це ваш зірковий час. Використовуйте його максимально на вашу користь.

Цей текст взято з особистого блогу після отримання дозволу автора.

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