П’ять порад як бути успішним на співбесіді

Як найчастіше починається співбесіда?

Невеличкий small talk — і перше запитання: «Розкажіть про себе».

Начебто просте запитання, але часто бачу, що воно викликає дискомфорт і нерозуміння, що саме говорити.

Насправді, це дуже важливий крок на будь-якому етапі найму — вміння себе презентувати та підкреслити свої сильні сторони. Також важливо розуміти, що саме варто говорити. Правильно сформульована відповідь допоможе показати ваші найсильніші сторони, підкреслити ключові навички та задати правильний вектор для всієї розмови, спрямовуючи її у вашу користь.



Якщо коротко:

🎯 Пам’ятайте: це ваш зірковий час. Використовуйте його максимально на вашу користь.

Цей текст взято з особистого блогу після отримання дозволу автора.

