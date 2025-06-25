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Новини 25/06/2025

В Україні підрахували, коли у розробників найбільше зростає зарплата

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Найбільш відчутне підвищення зарплат у розробників спостерігається між 3 і 5 роками досвіду. Після цього темп зростання сповільнюється. Про це йдеться в дослідженні українського сервісу пошуку роботи Djinni.

Аналіз зарплат розробників програмного забезпечення, які отримали оффер протягом останнього року, свідчить про пряму залежність доходу від досвіду. Новачків, які не мають досвіду комерційної розробки, готові прийняти на роботу, пропонуючи в середньому $400-500 щомісяця. Принаймні половина розробників-початківців потрапляє в цей проміжок зарплат. 

Маючи рік досвіду, можна розраховувати на зростання доходу до $500-800 (медіана – $600). Проте другий рік досвіду вже додає $800 доларів до медіани. Третій — $600, четвертий $700, п’ятий — $800. Після цього ріст сповільнюється. 

Шостий рік досвіду додає до зарплати плюс $500, а сьомий і восьмий роки нічого не змінюють, медіана залишається $4000, з середнім проміжком $3000-5000. 

На ще одне підвищення досвідчений розробник може сподіватись після 9 років роботи. Йдеться про зарплату на рівні $4000-6000, але ця цифра не є точною, тому що у розробників, яких найняли з 10 роками досвіду, за статистикою вона трохи менша. Ймовірно, таких кандидатів частіше наймають на фріланс чи з частковою зайнятістю.

 

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