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Новини 05/08/2025

У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року

Дмитро Сімагін

Журналіст

Українська IT-галузь демонструє ознаки покращення, принаймні в сфері працевлаштування. За даними jobs.dou.ua, у липні 2025 року на сторінках цього сервісу пошуку роботи було опубліковано 7210 вакансій. Це найбільший показник з початку повномасштабної війни.

Щоб оцінити позитивну динаміку, варто сказати, що нинішній показник майже на дві тисячі перевищує кількість вакансій рік тому. Зафіксовано рекордні 793 вакансії в маркетингу та 533 вакансії у miltech. Вперше протягом місяця було розміщено 104 вакансії для Embedded і 131 — для Hardware.

У 49 категоріях кількість вакансій у липні зросла, у 5 — зменшилася. Покращилась ситуація з точки зору конкурентності: в категорії Front-end зараз лише 85 відгуків на вакансію. Це найменший показник для цієї спеціальності за останні два роки. Середня кількість відгуків на одну вакансію зараз становить 23,5. Востаннє нижчий показник був лише в січні 2023 року.

Найбільше зростання числа вакансій у сфері розробки зараз спостерігається серед Flutter, Front-end, Node.js, Python і iOS-фахівців.

Понад 100 вакансій у липні розмістила на jobs.dou.ua компанія Genesis. У трійці найактивніших також SKELAR і N-iX.

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