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Новини 02/06/2025

Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Згідно статистики Національного банку, експорт IT-послуг з України за підсумками квітня склав $569 млн. Це найвищий показник з початку 2025 року. Про це повідомляє Lviv IT Cluster.

Результат квітня на $24 млн перевищує підсумок березня, і на таку ж суму більший за показники квітня 2024 року: рік тому експорт українських IT-послуг склав $545 млн. Річне зростання становить 4,4%.

У першому кварталі 2025 року загальний обсяг експорту ІТ-послуг склав $2,14 млрд. Це є невеликим покращенням у порівнянні з показниками перших 4 місяців 2025 року: тоді експорт був меншим на $3 млн.

«Попри часи нестабільності, вже третій місяць поспіль загальна динаміка покращується. Від початку року ми спостерігаємо щомісячне зростання обсягів експорту комп’ютерних послуг. Якщо така тенденція збережеться, ми обережно очікуємо, що до кінця року експорт ІТ-послуг залишатиметься стабільним і навіть зможе повторити результат 2024 року. На початку цього року ми прогнозували падіння: від 1,5% за позитивного сценарію до 3,5% — за негативного. Однак якщо в галузі не буде серйозних потрясінь, а нинішня динаміка зберігатиметься, ці показники становитимуть лише від 0,5% до 1%», — зауважує Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.

Варто зауважити, що загальна експортна виручка усіх послуг України у квітні 2025 року складає $1,32 мільярда, що на $40 мільйонів або ж 3,1% більше порівняно з березнем. Таким чином, IT-галузь забезпечує 43% усього експорту послуг. 

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