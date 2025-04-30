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Новини 30/04/2025

З 2024 року кількість додатків у Google Play зменшилася на 47%

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

За даними аналітичної компанії Appfigures, з початку 2024 року кількість мобільних застосунків, розміщених на маркетплейсі Google Play, скоротилась з приблизно 3,4 мільйона до 1,8 мільйона, або приблизно на 47%, пише Android Police.

На думку експертів, цей спад не є частиною якоїсь глобальної тенденції. Наприклад, за той самий період кількість iOS-додатків в AppStore зросла з 1,6 мільйона до близько 1,64 мільйона, що демонструє незначне зростання.

У випадку з Google Play, зменшення кількості програм пов’язано з посиленням вимог до їхньої якості з боку платформи. Протягом багатьох років досить ліберальні умови розміщення та перевірки мобільних застосунків в Google Play призвели до того, що ринок переповнили додатки низької якості. Щоб пришвидшити процес перевірки, Google часто покладається на автоматичне сканування програмного забезпечення. Це скорочує період перевірки нових програм, але відображається на якості.

У липні 2024 року компанія Google оголосила про підвищення мінімальних вимог до змісту мобільних додатків. Замість того, щоб забороняти лише непрацюючі програми, які аварійно завершують роботу, не встановлюються або не працюють належним чином, платформа почала забороняти застосунки з «обмеженою функціональністю та контентом». До цього числа увійшли статичні програми без специфічних для них функцій, такі як текстові програми або програми для відкриття PDF-файлів.

Обмеження були застосовані також й до програм, які надавали мало контенту: наприклад, тих, що пропонували лише шпалери, чи були тестовими або покинутими розробниками.

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