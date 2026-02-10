Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати

IT-спеціалістам, для яких головним пріоритетом є висока зарплата, краще жити в Швейцарії. У цій країні середній розмір оплати праці в сфері високих технологій перевищує всі інші держави європейського континенту, пише The Register.

Згідно з останніми статистичними даними, типова очікувана зарплата для місцевого IT-фахівця становить 106 900 швейцарських франків на рік ($137 000). Серед міст Швейцарії найвищі пакети оплати праці отримують у Цюриху, Берні, Женеві та Туні.

Якщо порівнювати з іншими великих технологічними центрами Європи, такими як Німеччина та Велика Британія, то в цих країнах середня зарплата для IT-працівників становить 62 400 євро ($74 000) та 65 000 фунтів стерлінгів ($88 000) відповідно.

На думку експертів, зарплати в Швейцарії вищі, ніж будь-де в Європі, через низку факторів, в які входять вартість життя та кількість великих IT-компаній.

Як правило, найбільш високооплачуваними посадами в швейцарській IT-галузі є ІТ-архітектори, фахівці з кібербезпеки та AI/ML-експерти.

Розробники Java, Python та Go також, як правило, досягають успіхів, тоді як ті, хто пише код на PHP або .NET, чи працівники техпідтримки, часто отримують меншу зарплату.

Більшість фахівців, незалежно від їхньої зарплати, стверджують, що незадоволені своєю компенсацією. 66% опитаних вважають, що їм слід платити більше, хоча 55% погодилися, що їхня оплата праці «нормальна», але все ж не ідеальна.

14% швейцарських IT-фахівців сказали, що їм «важко жити».

Хоча розмір зарплати є найважливішим фактором для 34% опитаних, на другому місці посіла можливість віддаленої роботи, 33% назвали це найбільш важливою умовою при пошуку роботи.

90% респондентів заявили, що вони певною мірою використовують штучний інтелект на своєму робочому місці. 42% вважають, що штучний інтелект ускладнив отримання першої роботи, хоча значна частина також відчуває, що сам процес пошуку роботи став легшим завдяки наявності ШІ-інструментів.

Штучний інтелект також створює тиск на більш досвідчених ІТ-працівників — 39% з них повідомили про вищі вимоги до продуктивності, ніж до ери чат-ботів.

Нагадаємо, що незважаючи на зарплати в $2 мільйони, Meta не може утримати фахівців зі штучного інтелекту.