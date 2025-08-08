В Україні підрахували, скільки податків сплатили ІТ-фахівці

За останні 1,5 роки українські IT-спеціалісти сплатили до державного бюджету понад 61 мільярд гривень в якості податків. При цьому юридичні особи сплатили більше, ніж ФОПи. Про це пише DOU з посиланням на дані Державної податкової служби України.

Загалом у 2025 році податкові надходження в бюджет від IT-сектору можуть перевищити показники 2024 року.

«Якщо такі темпи будуть зберігатися протягом наступних місяців, то до кінця поточного року, імовірно, вдасться акумулювати приблизно у 1,5-2 рази більше податкових платежів ніж у 2024 році», — каже Тарас Маршалок з Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління KSE.

Причини, чому айтівці в поточному році краще наповнюють державний бюджет, пов’язана зі зміною податкового законодавства:

Ставку військового збору підвищили з 1,5% до 5%, зокрема для гіг-контракторів у Дія City.

Військовий збір поширили на ФОПів-спрощенців третьої групи — 1% від обороту.

На зростання деяких податків (зокрема ПДВ) вплинула інфляція: з 12% наприкінці 2024 року до 15,9% у травні 2025-го.

Як і раніше, КВЕДи «Комп’ютерне програмування» і «Оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов’язана з ними діяльність» залишаються найбільш популярними напрямками діяльності вітчизняних IT-підприємців. Частина айтівців працює за іншими КВЕДами, які теж враховані в статистиці.

У I кварталі 2025 року українські IT-фахівці сплатили до бюджету понад 12 мільярдів гривень. Юридичні особи заплатити податків більше — 8 мільярдів гривень, тоді як ФОПи — 4 мільярди гривень.

У II кварталі динаміка майже не змінилась: компанії сплатили майже 8 мільярдів гривень, а ФОПи — понад 4 мільярди гривень. Загалом за півроку айтівці поповнили бюджет країни на суму понад 24 мільярди гривень.