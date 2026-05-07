logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 07/05/2026 18:01

Темний бік вайб-кодування: тисячі згенерованих програм зливають дані у відкритий доступ

Дмитро Сімагін

Редактор

Дослідники з кібербезпеки RedAccess виявили масштабну проблему: тисячі додатків, створених за допомогою популярних платформ для вайб-кодування, майже не захищені та відкривають чутливі дані будь-кому в інтернеті.

Відомий експерт Дор Цві та його команда проаналізували тисячі веб-застосунків, написаних за допомогою сервісів вайб-кодингу: Lovable, Replit, Base44 та Netlify. Висновки виявилися невтішними, пише Wired.

Темний бік вайб-кодування: тисячі згенерованих програм зливають дані у відкритий доступ

Понад 5000 із проаналізованих додатків практично не мали жодної безпеки чи автентифікації. Багато з них давали змогу будь-кому, хто просто знайшов їхню адресу, отримати доступ як до самих додатків, так і до даних їхніх користувачів. Інші мали лише незначні перешкоди для такого доступу — наприклад, вимагали входу через будь-яку електронну адресу.

Які дані потрапляли у відкритий доступ

Близько 40% проаналізованих додатків розкривали конфіденційні дані — медичну інформацію, фінансові відомості, корпоративні документи, а також детальну історію розмов клієнтів із чат-ботами, контактну інформацію користувачів.

Окрім витоків даних, за допомогою сервісу вайб-кодингу Lovable масово створювалися фішингові сайти, які імітували відомі торгові марки та корпорації — Bank of America, Costco, FedEx і McDonald’s.

Як платформи відреагували

Журналісти Wired звернулись до всіх згаданих компаній по коментар. Netlify не відповів на запит. Три інші компанії спростували заяви дослідників і вказали, що їм не надали достатньо часу для відповіді — утім, жодна з них не заперечила, що знайдені RedAccess застосунки справді залишилися незахищеними.

Позиції сторін розділились. Генеральний директор Replit Амджад Масад написав у X, що основна претензія RedAccess зводиться до того, що деякі користувачі самостійно опублікували у відкритому доступі застосунки, які мали б залишатися приватними, — і що Replit дозволяє змінювати налаштування видимості в один клік.

Представник Lovable повідомив, що компанія серйозно ставиться до повідомлень про витоки та фішинг і активно розслідує ситуацію, але нагадав, що відповідальність за налаштування безпеки конкретного застосунку лежить на розробнику. У Wix, материнській компанії Base44, також наголосили, що платформа надає надійні інструменти безпеки, а виявлені вразливості є наслідком вибору конфігурації самим користувачем, а не проблемою платформи.

Чому це системна проблема

За словами Дора Цві, реально навчити увесь світ кібербезпеці — нереально: «Моя мама користується Lovable, і без образ, але я не вірю, що вона буде думати про рольовий доступ».

«Коли нетехнічна людина створює дивовижний застосунок, вона найчастіше не думає про безпеку і навіть не знає, що всередині, бо не писала код самостійно», — пояснює Амі Луттвак, технічний директор Wiz.

Проблема також закладена в архітектурі самих інструментів. Популярні ШІ-конструктори генерують фронтенд, який напряму звертається до хмарних сервісів на зразок Firebase або Supabase, використовуючи API-ключ, вбудований у клієнтський код. Самі сервіси надають механізми контролю доступу до даних, але розробники-початківці часто навіть не підозрюють про їхнє існування.

Нагадаємо, що Пентагон теж захопився вайб-кодингом: військові створили понад 100 000 ШІ-агентів за п’ять тижнів.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Темний бік вайб-кодування: тисячі згенерованих програм зливають дані у відкритий доступ

Найбільш обговорювані статті

Пастка емпатії: дружня розмова з чат-ботом знижує ефективність відповідейПастка емпатії: дружня розмова з чат-ботом знижує ефективність відповідей
Розробник Notepad++ попереджає про неофіційний форк для macOSРозробник Notepad++ попереджає про неофіційний форк для macOS
Засновник і CEO Oracle Ларрі Еллісон у Білому домі«Ти просто рядок у таблиці»: як Oracle звільняє людей заради штучного інтелекту
Українська deftech-компанія з капіталізацією $414 млн виходить на ринок Японії. Партнером стане розробник ViberУкраїнська deftech-компанія з капіталізацією $414 млн виходить на ринок Японії. Партнером стане розробник Viber
Співзасновник Anthropic: системи штучного інтелекту ось-ось почнуть створювати самі себеСпівзасновник Anthropic: системи штучного інтелекту ось-ось почнуть створювати самі себе
Ветерани з IT-досвідом зможуть отримати до $20 000 на розвиток бізнесу — SKELAR відкрив набір на акселераційну програмуВетерани з IT-досвідом зможуть отримати до $20 000 на розвиток бізнесу — SKELAR відкрив набір на акселераційну програму
Індійських розробників Rockstar Games змушують працювати понаднормово заради релізу GTA VIІндійських розробників Rockstar Games змушують працювати понаднормово заради релізу GTA VI
Пентагон захопився вайб-кодингом: понад 100 000 ШІ-агентів за п'ять тижнівПентагон захопився вайб-кодингом: понад 100 000 ШІ-агентів за п’ять тижнів
Ажіотаж навколо OpenClaw не минув дарма: Apple «вбила» найдоступніший Mac miniАжіотаж навколо OpenClaw не минув дарма: Apple «вбила» найдоступніший Mac mini
«Стягнули $1000 тільки на цьому тижні»: вайб-кодери шоковані тарифами Replit Agent 3

Vibe Coding XR: новий інструмент Google дозволяє за лічені хвилини створювати AR- та VR-програми

Replit представив новий інструмент для вайб-кодингу Agent 3

Вайб-кодування переходить на новий рівень: Google AI Studio стає повноцінним браузерним IDE

Apple блокує оновлення програм вайб-кодингу в App Store

CEO Replit: завдяки вайб-кодуванню керівникам більше не потрібно благати програмістів про допомогу

Apple відправить розробників Siri на курси вайб-кодування. У компанії вважають цей відділ «відсталим»

Replit запускає інструмент вайб-кодингу iOS-додатків

Платформа вайб-кодингу Replit додала Connectors — готові інтеграції з Notion, Slack та іншими програмами

Lovable запускає мобільний застосунок для вайб-кодування для iOS та Android

Топ текстів
Новини - 6 днів назад
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
Новини - 1 тиждень назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 2 тижні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 1 тиждень назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 6 днів назад
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
Новини - 2 тижні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Новини - 2 тижні назад
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи
Новини - 1 тиждень назад
NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках
Новини - 1 місяць назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Новини - 1 тиждень назад
Сем Альтман пояснив, хто керуватиме суперінтелектом

Новини

Темний бік вайб-кодування: тисячі згенерованих програм зливають дані у відкритий доступ

 07.05.2026 18:01

Хакери створили фейковий сайт Claude: пропонують скачати «професійну версію» з бекдором

 07.05.2026 17:00

Twitch вперше заблокував українського стрімера за запитом PlayCity

 07.05.2026 15:57

Telegram отримав захист від накрутки ботів

 07.05.2026 14:53

Google оновлює AI Overviews: цитати з соцмереж, підписки та попередній перегляд сайтів

 07.05.2026 12:20

Як Ілон Маск зі скандалом залишив OpenAI — версія Грега Брокмана

 07.05.2026 10:44

Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним

 07.05.2026 08:46

Як IT-фахівцю «прокачати» свій профіль LinkedIn — експерт дає цінні поради

 06.05.2026 17:48

Цукерберг особисто дав добро: Meta судять за масове піратство заради навчання Llama

 06.05.2026 16:59

Anthropic представила 10 готових агентів для фінансових завдань

 06.05.2026 16:09
Топ текстів тижня
1.
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
2.
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
3.
OpenAI змінила стандартну модель ChatGPT на GPT-5.5 Instant. Розбираємо, що це дає користувачам
4.
«Ти просто рядок у таблиці»: як Oracle звільняє людей заради штучного інтелекту
5.
Агент OpenClaw отримав кредитну картку — і злив усі паролі незнайомцю після погрози стерти пам’ять
6.
Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
7.
Гейміфікація програмування: OpenAI додає анімованих помічників у Codex
8.
Співзасновник Anthropic: системи штучного інтелекту ось-ось почнуть створювати самі себе
9.
Екс-менеджер Meta: Лише 2% розробників використовують штучний інтелект правильно. Решта ризикують своєю роботою
10.
Пастка емпатії: дружня розмова з чат-ботом знижує ефективність відповідей

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: