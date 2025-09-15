logo

15/09/2025

Replit представив новий інструмент для вайб-кодингу Agent 3

Дмитро Сімагін

Журналіст

Стартап Replit випустив Agent 3, автономну систему генерації коду, створену для розробки програмного забезпечення без знання мов програмування. Про це повідомляє ZDNet.

Після отримання високорівневих інструкцій від людини, Agent 3 може генерувати, тестувати та виправляти власний код. Він також може створювати інших агентів, яких потім можна інтегрувати у сторонні додатки, такі як Slack, Telegram або Gmail.

Компанія-розробник запевняє, що її інструмент «до 3 разів швидший і в 10 разів економічно ефективніший, ніж аналоги, очевидно, натякаючи при цьому на Jules від Google та Codex від OpenAI.

Спробувати Agent 3 можна, зареєструвавши обліковий запис на сайті Replit. Компанія пропонує безкоштовний пробний період в рамках рівня Starter. Для повного доступу доведеться підписатися на основний сервіс компанії, який коштує $20 на місяць. Також доступні командні рівні Teams та Enterprise.

Нагадаємо, що не так давно журналістка без досвіду в IT поділилась, як за два дні вона стала професійним вайб-кодером.

