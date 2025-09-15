Replit представив новий інструмент для вайб-кодингу Agent 3
Стартап Replit випустив Agent 3, автономну систему генерації коду, створену для розробки програмного забезпечення без знання мов програмування. Про це повідомляє ZDNet.
Після отримання високорівневих інструкцій від людини, Agent 3 може генерувати, тестувати та виправляти власний код. Він також може створювати інших агентів, яких потім можна інтегрувати у сторонні додатки, такі як Slack, Telegram або Gmail.
Компанія-розробник запевняє, що її інструмент «до 3 разів швидший і в 10 разів економічно ефективніший, ніж аналоги, очевидно, натякаючи при цьому на Jules від Google та Codex від OpenAI.
Спробувати Agent 3 можна, зареєструвавши обліковий запис на сайті Replit. Компанія пропонує безкоштовний пробний період в рамках рівня Starter. Для повного доступу доведеться підписатися на основний сервіс компанії, який коштує $20 на місяць. Також доступні командні рівні Teams та Enterprise.
Нагадаємо, що не так давно журналістка без досвіду в IT поділилась, як за два дні вона стала професійним вайб-кодером.
