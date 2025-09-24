logo

Новини 24/09/2025

Платформу вайб-кодингу VibeSDK від CloudFlare перевели в open source

Компанія CloudFlare відкрила вихідний код VibeSDK — платформи для вайб-кодингу, яку тепер можна розгорнути одним кліком у мережі Cloudflare або на GitHub Repo Fork. Про це повідомляє блог CloudFlare.

VibeSDK можна використовувати для генерації коду, безпечного виконання, попереднього перегляду в реальному часі та розгортання. Після розгортання платформи користувачі можуть зробити запит природною мовою, що вони хочуть створити, після чого агент штучного інтелекту створить та розгорне додаток.

Використовуючи VibeSDK, можна налаштувати поведінку ШІ, керувати згенерованими шаблонами коду, інтегрувати власні бібліотеки компонентів і зберігати всі дані клієнтів у власній інфраструктурі. Платформа ідеально підходить для стартапів, які бажають увійти в сферу розробки ШІ, або для вже існуючих компаній, які хочуть додати можливості штучного інтелекту до своїх інструментів розробки.

Репозиторій VibeSDK включає фронтенд React+Vite, бекенд Workers з Durable Objects для координації агентів, D1 (SQLite) через Drizzle, R2 для зберігання шаблонів, KV для сеансів та процес «Розгортання в Cloudflare». Він інтегрує пісочниці/контейнери Cloudflare для ізольованих збірок і попередніх версій, а також використовує Workers for Platforms для публікації кожного згенерованого додатка як ізольованого Worker з власною URL-адресою.

Як працює VibeSDK:

За замовчуванням VibeSDK використовує сімейство Google Gemini 2.5 для планування, генерації коду та налагодження, але всі виклики LLM проходять через Cloudflare AI Gateway. Це забезпечує єдину маршрутизацію між провайдерами (OpenAI/Anthropic/Google), кешування відповідей для поширених запитів, спостереження за токенами/затримками для кожного провайдера та відстеження витрат. 

