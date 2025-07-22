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Новини 22/07/2025

Вайб-кодинг створює псевдорозробників, які не можуть налагоджувати або підтримувати код

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

IT-галузь на порозі масштабної кризи і її першими жертвами стануть junior-фахівці. Однією з причин цього є популяризація вайб-кодингу, завдяки якому з’являються тисячі псевдорозробників. Їм бракує базових навичок і вони не вміють налагоджувати або підтримувати код. Про це в блозі Final Round AI пише Каустубх Сайні.

Термін «вайб-кодування» виник завдяки Андрею Карпати, який використав це слово для одноразових проектів вихідного дня. На практиці, вайб-кодування означає використання моделей ШІ для створення всієї програми без написання жодного рядка коду самостійно. 

«Коли щось ламається, ви не налагоджуєте. Ви просто продовжуєте запитувати штучний інтелект. Це кодування без кодування. Ви використовуєте моделі ШІ для створення всієї програми. Ви не пишете жодного рядка самостійно, навіть для налагодження» — пише Сайні.

На відміну від традиційного навчання, де початківець, принаймні, засвоював концепції під час перегляду учбових посібників, вайб-кодування повністю пропускає процес навчання. Джуніор стикається з проблемою, кидає її штучному інтелекту, отримує робоче рішення, швидко його відправляє, а потім повторює той самий цикл до появи нової проблеми.

Привабливість очевидна, особливо для новачків. Навіщо витрачати роки на вивчення складних мов програмування, коли можна просто описати, чого ви хочете, простою мовою? Обіцянка звучить чудово: жодних технічних знань не потрібно, просто поясніть своє бачення та спостерігайте, як штучний інтелект його реалізує.

Однак, нещодавнє дослідження METR виявило шокуючий розрив між сприйняттям і реальністю, коли йдеться про продуктивність кодування за допомогою штучного інтелекту. Розробники змушені були витрачати додатковий час на перевірку коду, згенерованого ШІ, і лише 39% генерацій коду штучного інтелекту було прийнято в продакшн. Значна частина передбачуваної економії часу від ШІ була компенсована необхідністю запитувати, чекати на відповіді, переглядати результат і часто повністю відкидати код з недоліками.

Це спростовує поширену думку про те, що інструменти штучного інтелекту завжди підвищують продуктивність розробників. Хоча штучний інтелект може допомогти з певними типами завдань, дослідження показує, що для досвідчених розробників, які працюють зі складними кодовими базами, ці інструменти можуть бути контрпродуктивними.

Найбільш задокументований провал вайб-кодування стосується незалежного розробника, який створив SaaS-продукт повністю за допомогою штучного інтелекту. Спочатку він вихвалявся в соціальних мережах, що його «SaaS-продукт був створений за допомогою Cursor, без жодного рядка рукописного коду», але протягом кількох тижнів сталася катастрофа. Програміст повідомив, що «відбуваються випадкові речі, використання ключів API перевищено, люди обходять підписку, виникають випадкові проблеми в базі даних». Не будучи технічним спеціалістом, він не зміг налагодити порушення безпеки або зрозуміти, що йде не так. Зрештою, програму було остаточно закрито після того, як він визнав, що «Cursor продовжує порушувати роботу інших частин коду».

Ця невдача ілюструє основну проблему вайб-кодування: воно породжує розробників, які можуть генерувати код, але не можуть його розуміти, налагоджувати або підтримувати. Коли код, згенерований штучним інтелектом, ламається, ці розробники безпорадні.

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Галузеві експерти передбачили саме такий сценарій. Як зазначив один спостерігач на початку 2025 року, компанії незабаром «дізнаються, що відбувається, коли в їхні кодові бази увійде велика кількість коду, згенерованого штучним інтелектом». 

Дослідження показують, що ШІ-код часто містить вразливості:

Для молодших розробників вайб-кодування є смертельною пасткою для кар’єри. Галузеві експерти постійно попереджають, що це «ймовірно, найгірше, що ви можете зробити для своєї кар’єри зараз». Він створює хибне відчуття продуктивності, фактично перешкоджаючи розвитку ключових навичок.

Як зазначає один галузевий оглядач: «Першими замінять вайб-кодерів. Процвітатимуть ті, хто знає, як користуватися інструментами, а не просто йти за ними».

Деградація навичок відбувається за кількома напрямками:

  • Відсутність можливостей налагодження: Коли код, згенерований штучним інтелектом, дає збій, вайб-кодери не можуть виявити або виправити проблеми. Вони стають залежними від ШІ для вирішення кожного технічного збою.
  • Відсутність розуміння архітектури: Вони не можуть приймати обґрунтовані технічні рішення щодо проектування системи, оптимізації продуктивності або масштабованості, оскільки не розуміють основних принципів.
  • Відсутність навичок перевірки коду: вони не можуть оцінити якість коду, вразливості безпеки або зручність обслуговування, оскільки ніколи не навчилися правильно читати код.
  • Відсутність фундаментальних знань: Їм бракує основи, яка дозволяє розробникам адаптуватися до нових технологій, розуміти компроміси та приймати архітектурні рішення.

Ринок технологічної праці стає дедалі суворішим, особливо для джуніорів. Молоді розробники продовжують боротися з високим рівнем конкуренції на ринку праці. Нещодавній аналіз показує, що 25% нових стартапів мають кодові бази, які майже повністю створені штучним інтелектом. Це заповнює ринок схожими продуктами, створеними людьми, які не можуть диференціювати свою роботу або вирішувати унікальні проблеми.

У такому середовищі вайб-кодування робить молодших розробників ще менш конкурентоспроможними. Гірка правда: якщо створення програми стає максимально простим, то справжня цінність зміщується до речей, які вайб-кодери робити не можуть: таких як маркетинг, залучення користувачів, системна архітектура, налагодження, безпека та обслуговування.

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