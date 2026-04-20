Всі хочуть спробувати Claude Mythos: заради нової моделі АНБ ігнорує заборону Пентагону

Незважаючи на офіційні обмеження та конфлікт між Anthropic та Міністерством оборони США, Агентство національної безпеки (АНБ) продовжує активно використовувати нову модель штучного інтелекту Claude Mythos Preview. Ця ситуація висвітлює розкол усередині спецслужб США щодо балансу між національною безпекою та технологічною перевагою, пише Axios.

Кібербезпека понад усе

Кілька тижнів тому Пентагон офіційно вніс Anthropic до списку «ризиків для ланцюжка постачання». Однак ця офіційна заборона ніяк не зупинила АНБ, для якої технічні можливості моделі виявилися критично важливими. Mythos використовується агентством переважно для автоматизованого аудиту власної програмної інфраструктури та пошуку вразливостей. Потреби в ефективному кіберзахисті, схоже, переважили бюрократичні заборони та побоювання керівництва Міноборони.

Чому Mythos вважають небезпечною LLM?

Модель Mythos вже встигли охрестити «хакерською суперзброєю». Її здатність виявляти вразливості в коді є настільки високою, що це створює безпрецедентні ризики для глобальної безпеки, через що доступ до моделі суворо обмежений.

Лімітований доступ: Anthropic надала доступ до Mythos лише вузькому колу з приблизно 40 організацій (серед яких підтверджено лише 12).

Глобальне занепокоєння: Окрім військових, можливостями моделі стурбовані фінансові регулятори в США та інших країнах, оскільки вона може бути використана для атак на банківські системи.

Ситуація з АНБ є показовою: розвідка фактично ігнорує політичні рішення Пентагону, вважаючи, що відмова від найпотужнішого інструменту ШІ зробить США вразливішими перед зовнішніми загрозами.

Водночас інтеграція моделей Anthropic у військові системи вже стала фактом — повідомляється, що технології компанії використовувалися для підтримки авіаційних ударів навіть у ніч офіційного оголошення про розрив відносин між Пентагоном та розробником.

Нагадаємо, не так давно керівник Anthropic назвав Сема Альтмана брехуном, а угоду з Пентагоном «театром». Трампа теж згадав.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn