Керівник Anthropic назвав Сема Альтмана брехуном, а угоду з Пентагоном «театром». Трампа теж згадав

OpenAI маніпулює фактами щодо своєї нової угоди з Пентагоном, вважає очільник компанії Anthropic Даріо Амодей. За його словами, офіційні релізи OpenAI про обмежене військове використання LLM-моделей не відповідають реальному стану речей, пише TechCrunch.

Як раніше писав Highload, після того, як в соцмережах почав набирати популярність тренд Cancel ChatGPT, через масове невдоволення рішенням OpenAI співпрацювати з військовими, Сем Альтман заявив, що новий оборонний контракт його компанії включає ті ж самі обмеження, про які казали в Anthropic.

Амодей під час закритої зустрічі з інвесторами назвав цю інформацію «відвертою брехнею» та «театром». Керівник Anthropic вважає, що Альтман свідомо приховує глибину інтеграції LLM в оборонні системи США.

Що стосується стосунків з Міністерством оборони США, то, на думку Даріо Амодея, причина проблем криється в тому, що Піту Гегсету не подобається Anthropic, бо вона не висловила Трампу «похвалу в диктаторському стилі».

Cхоже, громадськість підтримує з цій суперечці Anthropic. Кількість видалень ChatGPT зросла на 295% після того, як OpenAI почала співпрацювати з Пентагоном.

Мілітаризація алгоритмів

Раніше розробники ChatGPT дотримувалися суворого правила не співпрацювати з військовими, якщо мова йде про масове спостереження за американськими громадянами або створення автономної зброї. Однак нещодавно компанія змінила власні етичні принципи, скориставшись формальним поясненням Піта Гегсета, що технологія буде використовуватись лише «законними способами». Це дозволило OpenAI підписати багатомільйонний контракт із Міністерством оборони.

«Заяви OpenAI щодо військової угоди є просто брехнею», — сказав Даріо Амодеї, CEO Anthropic, виданню TechCrunch. Він переконаний, що обрана конкурентами політика створює небезпечний прецедент для всієї галузі. Голова компанії переконаний, що неконтрольоване впровадження технологій у військову сферу загрожує глобальній стабільності.

Раніше обидві компанії виступали єдиним фронтом у питаннях регулювання галузі, але зараз їхні стратегічні шляхи остаточно розходяться.

Нагадаємо, не так давно між Маском та Альтманом була чергова сварка: обидва з’ясовували, чия технологія вбила більше людей.

