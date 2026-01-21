logo

Новини 21/01/2026 09:30

Нова сварка між Маском та Альтманом: обидва з’ясовували, чия технологія вбила більше людей

Дмитро Сімагін

Журналіст

Сем Альтман та Ілон Маск загострили свою давню ворожнечу серією постів на X. Вчора обидва мільярдери вирішили з’ясувати, чия технологія вбила більше людей. Як завжди, ескалацію почав Маск, опосередковано звинувативши голову OpenAI в тому, що його чат-бот ChatGPT призвів до смерті кількох користувачів.

Ілон Маск репостнув у своєму акаунті чуже твердження, що ChatGPT пов’язують із 9 смертями, пов’язаними з його використанням, а у 5 випадках його взаємодія призвела до самогубства серед підлітків та дорослих. До репосту власник xAI додав власну рекомендацію: «Не дозволяйте своїм близьким використовувати ChatGPT».

Через кілька годин Сем Альтман відповів, спочатку відкинувши звинувачення стосовно ChatGPT та OpenAI, а потім розкритикувавши технологію автопілота Tesla, назвавши її небезпечною.

«За словами експертів, понад 50 людей загинули в аваріях, пов’язаних з автопілотом. Я лише один раз їхав на машині, використовуючи його, деякий час тому, але моя перша думка була, що Tesla випустила її далеко не безпечною річчю. Я навіть не буду розповідати про деякі рішення Grok», — написав керівник OpenAI.

Закиди Маска щодо небезпеки ChatGPT Альтман пояснив тим, що чат-ботом користується «майже мільярд людей, і деякі з них можуть перебувати у дуже крихкому психічному стані».

За даними Business Insider, проти OpenAI було подано щонайменше 8 судових позовів, в яких стверджується, що використання ChatGPT сприяло погіршенню психічних станів, що призвело до випадків самогубств та вбивств, зокрема серед дітей та молоді.

З іншого боку, проблеми безпеки, пов’язані з технологією автономного водіння Tesla, також були центральною причиною численних позовів про смерть внаслідок протиправних дій, зокрема одного, пов’язаного з аварією 2019 року у Флориді, в якій загинула 22-річна жінка. В цьому випадку присяжні визначили, що Tesla несе часткову відповідальність за аварію, і присудили позивачам загальну компенсацію у розмірі $329 мільйонів.

Нагадаємо, що вчора соцмережа X, основним власником якої є Ілон Маск, виконала обіцянку розкрити свій алгоритм, який визначає пріоритетність появи постів у стрічках користувачів. Вихідний код викладено на GitHub для загального ознайомлення.

