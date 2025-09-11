logo

Новини 11/09/2025

У ChatGPT з’явився Режим розробника

Дмитро Сімагін

Журналіст

OpenAI запустила Режим розробника для користувачів тарифних планів ChatGPT Plus і Pro. Нова бета-функція забезпечує повну підтримку клієнтів Model Context Protocol (MCP) для всіх інструментів, як для читання, так і для запису. Раніше в ChatGPT підтримувалися лише MCP, схвалені OpenAI.

Для активації нового режиму потрібно перейти в Налаштування → Конектори → Додатково → Режим розробника. 

В OpenAI попереджають, що Режим розробника стане доступним поступово, тому деяким користувачам доведеться почекати. Коли функція з’явиться у вашому акаунті ChatGPT, її можна буде включати для окремих чатів за допомогою іконки “+”.

Після активації Режиму розробника в меню Додати джерела необхідно вказати адресу MCP-сервера, вибрати додаткові налаштування, після цього можна починати працювати.

MCP (Model Context Protocol) — протокол, за допомогою якого штучний інтелект може підключатися до зовнішніх сервісів та працювати з ними. Наприклад, це може бути отримання інформації з корпоративної бази даних або доступ до тикетів в Jira (при налаштуванні потрібних дозволів). 

Режим розробника відкриває можливість програмістам швидко перевіряти свої MCP, а просунутим користувачам — підключати будь-які MCP за умови, що вони готові взяти на себе відповідальність за безпеку.

 

