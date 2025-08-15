У ChatGPT може з’явитись реклама

logo

Компанія OpenAI розглядає додаткові способи отримання доходу, одним з яких є розміщення реклами в ChatGPT. В інтерв’ю The Verge керівник ChatGPT в OpenAI Нік Терлі сказав, що він «не виключає цього категорично», але зазначив, що рішення про інтеграцію реклами в чат-бот має бути «дуже продуманим і зі смаком». 

«Ми будемо створювати інші продукти, і ці продукти можуть мати різні виміри, і, можливо, ChatGPT просто не є продуктом, орієнтованим на рекламу, тому що він дуже тісно пов’язаний з вашими цілями. Але це не означає, що ми не створюватимемо й інші речі в майбутньому», — сказав Терлі. 

За словами топ-менеджера OpenAI, число щотижневих користувачів ChatGPT вже перевищило 700 мільйонів. З них 20 мільйонів є платними підписниками.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман раніше висловлював неоднозначну оцінку щодо додавання реклами в чат-бот. Під час бесіди в Гарвардській бізнес-школі минулого року Альтман сказав, що об’єднання реклами зі штучним інтелектом «викликає у нього певне занепокоєння» і може розглядатись як «крайній засіб». Однак вже в червні цього року, в першому епізоді подкасту OpenAI, CEO компанії сказав, що він «не повністю проти цього». 

Міркування про рекламу з’являються у топів OpenAI на фоні того, що їхній конкурент xAI, який належить Ілону Маску, має чіткі плани інтеграції реклами у відповіді Grok в недалекому майбутньому.

Нагадаємо, що днями OpenAI підвищила ліміти використання ChatGPT і повернула в меню «застарілу» модель GPT-4o.

 

