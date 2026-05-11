logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 11/05/2026 13:33

Лотерейний квиток за $30 млн: як робота в OpenAI зробила сотні людей мільйонерами

Дмитро Сімагін

Редактор

Восени минулого року OpenAI дозволила своїм співробітникам продати власні акції компанії на загальну суму $6,6 млрд. Угода надала можливість більш ніж 600 нинішнім і колишнім працівникам реалізувати частину своїх компенсаційних пакетів. Близько 75 учасників вичерпали максимально дозволений ліміт — $30 млн на одну особу.

Лотерейний квиток за $30 млн: як робота в OpenAI зробила сотні людей мільйонерами

Для багатьох це стало першою реальною можливістю конвертувати акції в готівку: OpenAI вимагає від співробітників витримати дворічний термін утримання акцій перед тим, як їх продавати. Особливо символічним є те, що для тих, хто прийшов до компанії вже після запуску ChatGPT у 2022 році, ця угода стала першим шансом отримати реальні гроші від своїх опціонів. Про це пише The Wall Street Journal.

Деякі колишні й нинішні співробітники вирішили не продавати акції стороннім інвесторам, а передати їх до благодійних фондів — скориставшись при цьому податковими відрахуваннями.

Планка для продажу акцій була суттєво підвищена: раніше OpenAI обмежувала індивідуальну виручку від таких угод сумою в $10 млн, однак через високий попит з боку інвесторів восени ліміт піднявся до $30 млн.

WSJ охарактеризував ситуацію однозначно: жоден технологічний бум в історії не приносив такого масштабу статків такій широкій частині рядових співробітників ще до виходу компанії на IPO. Для порівняння: під час буму доткомів працівники, як правило, мусили чекати завершення локап-періоду вже після IPO — і чимало з них так і не встигли продати акції до того, як бульбашка луснула.

Попереду — ще більші можливості. У цьому році на первинне розміщення готуються вийти OpenAI та Anthropic — два найдорожчі ШІ-стартапи світу. Це відкриє можливість для тисяч їхніх рядових співробітників поповнити ряди доларових мільйонерів.

Окремий розділ цієї історії — компенсаційні пакети. OpenAI готова платити найцінніших фахівцям у галузі штучного інтелекту до $500 000 на рік, а за щедрістю виплат у вигляді акцій з нею мало хто може конкурувати. Для порівняння: торік Meta пропонувала провідним ШІ-дослідникам до $300 млн.

На керівному рівні цифри й зовсім вражають: президент OpenAI Грег Брокман розкрив у суді вартість свого пакету акцій — близько $30 млрд. Генеральний директор Сем Альтман формально не є акціонером компанії, посилаючись на її некомерційне коріння, однак може отримати частку в капіталі, якщо переможе Ілона Маска у судовій суперечці щодо реструктуризації OpenAI.

Для економіки Сан-Франциско, де розташована штаб-квартира компанії, стрімке збагачення співробітників OpenAI вже обертається побічними ефектами: зростають ціни на оренду нерухомості та посилюється майнова нерівність. Втім, чимало новоспечених мільйонерів налаштовані ділитися — і готові спрямовувати значну частину своїх статків на благодійні цілі.

Нагадаємо, кілька днів тому OpenAI додала анімованих помічників у Codex.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Лотерейний квиток за $30 млн: як робота в OpenAI зробила сотні людей мільйонерами

Найбільш обговорювані статті

Діти навчились обходити вікову верифікацію в інтернеті — достатньо намалювати вусаДіти навчились обходити вікову верифікацію в інтернеті — достатньо намалювати вуса
Як IT-фахівцю «прокачати» свій профіль LinkedIn — експерт дає цінні порадиЯк IT-фахівцю «прокачати» свій профіль LinkedIn — експерт дає цінні поради
Цукерберг особисто дав добро: Meta судять за масове піратство заради навчання LlamaЦукерберг особисто дав добро: Meta судять за масове піратство заради навчання Llama
Anthropic представила 10 готових агентів для фінансових завданьAnthropic представила 10 готових агентів для фінансових завдань
Google Chrome 147 таємно «з'їдає» 4 ГБ на вашому диску — встановлює без дозволу LLMGoogle Chrome 147 таємно «з’їдає» 4 ГБ на вашому диску — встановлює без дозволу LLM
Агент OpenClaw отримав кредитну картку: одразу злив усі паролі незнайомцюАгент OpenClaw отримав кредитну картку — і злив усі паролі незнайомцю після погрози стерти пам’ять
Творець Claude Code про агентні цикли та майбутнє розробкиПрограмування вирішено. Що далі? Творець Claude Code про агентні цикли та майбутнє без програмістів
OpenAI змінила стандартну модель ChatGPT на GPT-5.5 Instant. Розбираємо, де покращився чат-ботOpenAI змінила стандартну модель ChatGPT на GPT-5.5 Instant. Розбираємо, що це дає користувачам
Codex обігнав Claude Code за кількістю завантажень: всі в захваті від оновленняCodex обігнав Claude Code за кількістю завантажень: всі в захваті від оновлення
OpenAI готується до релізу GPT-4.1

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з'явиться в липні

Нові тарифи: доступ до ChatGPT коштуватиме $200 на місяць

«Люди працюють по три роки, отримуючи $800 "брудними"»: 7 факторів, які впливають на зарплату тестувальника

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Розробника ChatGPT, який звинуватив свою компанію, знайдено мертвим

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

Безкоштовний і без реклами: ChatGPT тепер доступний на iOS

Некомерційна і краще GPT-3: Meta випустила нову мову машинного навчання LLaMa

Айтівця найняли на $15 тис. на місяць — і це не DevOps: у Djinni вигадали, як збільшити кількість таких вакансій

OpenAI презентувала нову нейромережу. Як отримати доступ до ChatGPT o1

Де у айтівців вище зарплата: в Україні чи у Польщі? Дослідження

OpenAI додала плагіни до ChatGPT: тепер він бронює квитки, шукає рецепти та інтерпретує код  

Чат-боту ChatGPT тепер можна подзвонити. Навіть зі стаціонарного телефону

Топ текстів
Новини - 1 тиждень назад
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
Новини - 2 тижні назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 3 тижні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 1 тиждень назад
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
Новини - 2 тижні назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 3 тижні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Новини - 4 дні назад
Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
Новини - 3 тижні назад
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи
Новини - 2 тижні назад
NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках
Новини - 1 місяць назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub

Новини

Лотерейний квиток за $30 млн: як робота в OpenAI зробила сотні людей мільйонерами

 11.05.2026 13:33

Більше не треба писати код з нуля: Google змінює технічні співбесіди

 11.05.2026 12:08

OpenAI непомітно подвоїла тарифи: мільйон токенів тепер коштує $30

 11.05.2026 10:42

За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю

 11.05.2026 08:45

Архівувати дані все складніше: HDD подорожчали, сайти блокують пошукових ботів

 08.05.2026 17:02

З відеокартою Nvidia RTX 5090 можна зламати 60% паролів менш ніж за годину

 08.05.2026 16:00

OpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude Code

 08.05.2026 14:43

КНУ імені Шевченка зняв заборону на Telegram: що змусило ректора змінити рішення

 08.05.2026 11:07

Хто в Україні вміє впроваджувати CRM: з'явився перший незалежний рейтинг інтеграторів

 08.05.2026 10:41

40% розробників C++ використовують штучний інтелект, але довіра до нього залишається низькою — опитування

 08.05.2026 10:09
Топ текстів тижня
1.
Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
2.
OpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude Code
3.
OpenAI змінила стандартну модель ChatGPT на GPT-5.5 Instant. Розбираємо, що це дає користувачам
4.
«Ти просто рядок у таблиці»: як Oracle звільняє людей заради штучного інтелекту
5.
Агент OpenClaw отримав кредитну картку — і злив усі паролі незнайомцю після погрози стерти пам’ять
6.
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
7.
Як Ілон Маск зі скандалом залишив OpenAI — версія Грега Брокмана
8.
Співзасновник Anthropic: системи штучного інтелекту ось-ось почнуть створювати самі себе
9.
Програмування вирішено. Що далі? Творець Claude Code про агентні цикли та майбутнє без програмістів
10.
ChatGPT отримав «червону кнопку», яка напише вашим друзям

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: