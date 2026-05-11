Лотерейний квиток за $30 млн: як робота в OpenAI зробила сотні людей мільйонерами

Восени минулого року OpenAI дозволила своїм співробітникам продати власні акції компанії на загальну суму $6,6 млрд. Угода надала можливість більш ніж 600 нинішнім і колишнім працівникам реалізувати частину своїх компенсаційних пакетів. Близько 75 учасників вичерпали максимально дозволений ліміт — $30 млн на одну особу.

Для багатьох це стало першою реальною можливістю конвертувати акції в готівку: OpenAI вимагає від співробітників витримати дворічний термін утримання акцій перед тим, як їх продавати. Особливо символічним є те, що для тих, хто прийшов до компанії вже після запуску ChatGPT у 2022 році, ця угода стала першим шансом отримати реальні гроші від своїх опціонів. Про це пише The Wall Street Journal.

Деякі колишні й нинішні співробітники вирішили не продавати акції стороннім інвесторам, а передати їх до благодійних фондів — скориставшись при цьому податковими відрахуваннями.

Планка для продажу акцій була суттєво підвищена: раніше OpenAI обмежувала індивідуальну виручку від таких угод сумою в $10 млн, однак через високий попит з боку інвесторів восени ліміт піднявся до $30 млн.

WSJ охарактеризував ситуацію однозначно: жоден технологічний бум в історії не приносив такого масштабу статків такій широкій частині рядових співробітників ще до виходу компанії на IPO. Для порівняння: під час буму доткомів працівники, як правило, мусили чекати завершення локап-періоду вже після IPO — і чимало з них так і не встигли продати акції до того, як бульбашка луснула.

Попереду — ще більші можливості. У цьому році на первинне розміщення готуються вийти OpenAI та Anthropic — два найдорожчі ШІ-стартапи світу. Це відкриє можливість для тисяч їхніх рядових співробітників поповнити ряди доларових мільйонерів.

Окремий розділ цієї історії — компенсаційні пакети. OpenAI готова платити найцінніших фахівцям у галузі штучного інтелекту до $500 000 на рік, а за щедрістю виплат у вигляді акцій з нею мало хто може конкурувати. Для порівняння: торік Meta пропонувала провідним ШІ-дослідникам до $300 млн.

На керівному рівні цифри й зовсім вражають: президент OpenAI Грег Брокман розкрив у суді вартість свого пакету акцій — близько $30 млрд. Генеральний директор Сем Альтман формально не є акціонером компанії, посилаючись на її некомерційне коріння, однак може отримати частку в капіталі, якщо переможе Ілона Маска у судовій суперечці щодо реструктуризації OpenAI.

Для економіки Сан-Франциско, де розташована штаб-квартира компанії, стрімке збагачення співробітників OpenAI вже обертається побічними ефектами: зростають ціни на оренду нерухомості та посилюється майнова нерівність. Втім, чимало новоспечених мільйонерів налаштовані ділитися — і готові спрямовувати значну частину своїх статків на благодійні цілі.

