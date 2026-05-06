Новини 06/05/2026 08:31

OpenAI змінила стандартну модель ChatGPT на GPT-5.5 Instant. Розбираємо, що це дає користувачам

Дмитро Сімагін

Редактор

5 травня 2026 року OpenAI оголосила про оновлення стандартної моделі ChatGPT — нею стала GPT-5.5 Instant, яка прийшла на зміну GPT-5.3 Instant.

Компанія обіцяє користувачам чат-боту цілу низку покращень, серед яких варто виділити:

Точність і галюцинації

  • GPT-5.5 Instant генерує на 52,5% менше вигаданих тверджень порівняно з GPT-5.3 Instant у чутливих запитах у сферах медицини, права та фінансів.
  • Кількість неточних відповідей у складних розмовах, які користувачі позначали як помилкові, скоротилася на 37,3%.

Бенчмарки

  • На математичному тесті AIME 2025 нова модель набрала 81,2 бала проти 65,4 у попередньої версії.
  • На мультимодальному бенчмарку MMMU-Pro результат становить 76 проти 69,2 у GPT-5.3.

Стиль спілкування і персоналізація

  • GPT-5.5 Instant значно менш багатослівна. Модель використовує приблизно на 30% менше слів, надаючи при цьому змістовніші та конкретніші відповіді. Це дозволяє користувачам швидше отримувати потрібну інформацію без зайвих вступних фраз чи надмірного форматування. 
  • Оновлення зменшує надмірне використання форматування та зайвих емодзі у відповідях, зберігаючи при цьому теплоту й особистість ChatGPT.
  • GPT-5.5 Instant може звертатися до минулих розмов, файлів та Gmail для формування більш персоналізованих відповідей. Розширена персоналізація спершу доступна для підписників Plus і Pro у веб-версії, для решти тарифних планів оновлення дійде пізніше.

OpenAI також додає функцію Джерела пам’яті (Memory Sources). Тепер користувачі можуть бачити, які саме дані з минулого контексту були використані для формування відповіді, та мають змогу редагувати або видаляти застарілу інформацію безпосередньо в інтерфейсі.

Доступність і підтримка

  • Розгортання відбувається поступово серед усієї глобальної аудиторії ChatGPT.
  • Для розробників модель доступна через API під назвою chat-latest; GPT-5.3 Instant залишиться доступною для платних користувачів ще три місяці, після чого буде виведена з обігу.

Застереження

Зниження рівня галюцинацій може створювати нові виклики: користувачі схильні більше довіряти відповідям, навіть коли модель здатна помилятися. Крім того, розширена пам’ять нагадує, що запити можуть зберігатися AI-сервісами, а підключення до сторонніх сервісів означає більший ризик для особистих або робочих даних.

Нагадаємо, що вчора компанія OpenAI опублікувала свою версію багаторічного конфлікту з Ілоном Маском.

