Індійських розробників Rockstar Games змушують працювати понаднормово заради релізу GTA VI

На фоні фінальної підготовки до виходу GTA VI в мережі з’явився відгук анонімного співробітника Rockstar Games, який розкриває тривожну картину умов праці всередині студії, пише EGW.News.

QA-аналітик з бангалорського офісу Rockstar Games в Індії опублікував відгук на платформі Glassdoor, де поскаржився на виснажливий графік та нереалістичні вимоги керівництва. За його словами, команді доручають завдання, виконання яких зазвичай займає 5–6 місяців, вимагаючи вкластися вдвічі швидше — за 2–3 місяці.

Серед ключових проблем — понаднормова робота без додаткової оплати, а деякі колеги змушені залишатись в офісі до третьої ночі навіть після повноцінного робочого дня. Спроби поскаржитись керівництву, за словами автора відгуку, не дають жодного результату. Наприкінці своєї публікації співробітник звернувся до менеджменту з проханням ставитися до команди по-людськи, зазначивши, що якщо минулого року робота давала задоволення, то останні тижні серйозно вдарили по його ментальному здоров’ю.

Варто зазначити, що відгуки на Glassdoor не проходять офіційної верифікації, тому до цього витоку слід підходити з обережністю. Водночас описана ситуація типова для студій, які перебувають під тиском жорстких дедлайнів.

Відомий геймінг-журналіст Ріс Релі (з подкасту Kiwi Talkz) підтвердив, що подібне явище для Індії — радше норма, аніж виняток, зауваживши, що культура праці там суттєво відрізняється від західних стандартів.

Це не перший випадок, коли Rockstar опиняється в центрі скандалів навколо крантчу. Ще під час роботи над Red Dead Redemption 2 ЗМІ повідомляли про робочі тижні тривалістю близько 100 годин, що спричинило широку критику. Тоді керівництво студії визнало проблему і пообіцяло покращити баланс між роботою та особистим життям. Схоже, ці зміни відчули не всі команди.

Тим часом перенесення GTA VI стає дедалі менш імовірним, проте будь-яка помилка може коштувати дорого — і фанати, і інвестори вже вичерпали терпіння після низки відтермінувань. Паралельно Rockstar активно готується до маркетингової кампанії: студія шукає «Production Artist» у Нью-Йорку та, за даними інсайдерів, вже готує постери і білборди для гри. Фінансовий звіт Take-Two запланований на 21 травня, і гравці сподіваються, що саме тоді вийде новий трейлер. GTA VI має вийти 19 листопада на PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

