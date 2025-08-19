87% гейм-девелоперів застосовують штучний інтелект у робочих процесах — дослідження Google Cloud

Сервіс Google Cloud опублікував нове дослідження, проведене The Harris Poll серед 615 розробників комп’ютерних ігор у США, Південній Кореї, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Його результати свідчать, що 97% гейм-девелоперів використовують агенти штучного інтелекту для оптимізації та автоматизації завдань в своїх робочих процесах. Про це повідомляє Reuters.

Серед тих, хто використовує інструменти штучного інтелекту, найчастіше застосовують їх для автоматизації повторюваних завдань (95%), дослідження нових можливостей ігрового процесу, таких як розробка нових механік (93%) та нових жанрів (92%). Далі за популярністю йдуть: ігрове тестування та балансування (47%), локалізація та переклад (45%), а також генерація коду та підтримка скриптів (44%).

Штучний інтелект активно використовується на ключових етапах творчого процесу: 36% респондентів особисто застосовують його для динамічного дизайну рівнів, анімації та написання діалогів. 37% експериментують з новими ігровими та наративними концепціями.

Серед гейм-девелоперів зростає популярність агентів штучного інтелекту — програмних систем, які використовують ШІ для виконання завдань від імені користувачів. Розробники використовують агенти штучного інтелекту для створення більш динамічного та інтелектуального ігрового процесу, причому 44% використовують їх для оптимізації контенту, який адаптується до потреб гри, а 38% – для динамічного балансування та налаштування ігрового процесу. Інші способи використання включають генерацію процедурного світу (37%) та автоматизовану модерацію контенту (37%).

Коли йдеться про впровадження штучного інтелекту, 40% розробників ігор рекомендують використовувати невеликі пілотні проекти або тестування перед повним впровадженням. Схожа частина респондентів (39%) наголошує на необхідності узгодження використання штучного інтелекту з творчим баченням та цілями.