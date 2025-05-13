Скільки українців користуються штучним інтелектом — результати дослідження

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Лише 26% українців мають досвід практичного використання штучного інтелекту. З них 9% звертаються до ШІ кілька разів на місяць або рідше, ще 17% — регулярно. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Більшість українців (64%) не користуються штучним інтелектом, 12% респондентів навіть не знають, що це таке. 52% знайомі з технологією, але ніколи її не використовували. Ще 9% пробували один раз або кілька разів, але не застосовують ШІ в повсякденному житті.

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12% українців щодня або майже щодня використовують ШІ, ще 5 % застосовують його хоча б раз на тиждень.

Цифри свідчать про високий рівень обізнаності про штучний інтелект (88%), але водночас і про значний розрив між знанням і практикою.

Дослідження виявило сильну залежність використання ШІ від віку респондента. Найвищий рівень регулярного використання помічено серед молоді 18-29 років — 54% з них регулярно користуються чат-ботами та іншими інструментами на базі штучного інтелекту. У категорії 30-44 років цей показник становить лише 21%. Серед українців віком від 60 років лише 4% користуються ШІ.

Чоловіки майже вдвічі частіше користуються штучним інтелектом: серед них 23% регулярних користувачів, тоді як серед жінок – лише 13%.

Мешканці міст значно активніше використовують ШІ, ніж мешканці сіл. Серед міського населення (включно з мешканцями селищ міського типу) рівень регулярного використання досягає 21%, тоді як серед сільського населення – лише 9%.

Чим вищий рівень доходів, тим частіше респонденти використовують ШІ. Лише 4% людей, яким не вистачає навіть на їжу, регулярно користуються штучним інтелектом. Серед тих, хто може дозволити собі коштовні речі, цей показник становить 27%, а серед тих, хто може дозволити собі практично все — 39%.

Також виявлено, що освіта та регіон проживання майже не впливають на використання штучного інтелекту.

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