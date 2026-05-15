В Україні запустили Lapathoniia — платформу, яка надає доступ до вітчизняних LLM

В Україні з’явився новий інфраструктурний сервіс для роботи з вітчизняними великими мовними моделями. Платформа Lapathoniia, яку запустили співзасновники Богдан Діденко та Владислав Мельник, орієнтована на розробників, держустанови та бізнес, для яких критично важливо тримати дані всередині країни.

«Тепер будь-який розробник, який створює AI-систему з орієнтацією на український ринок, знає, що існує сервіс, який зможе захостити його рішення», — пише Діденко.

Ідея виникла з власної проблеми

Поштовхом до створення стала відсутність зручного інструменту для хостингу локальних нейромереж. Богдан Діденко ще восени 2024 року публічно писав про потребу в такому рішенні й тривалий час чекав, коли хтось його реалізує. Зрештою вирішив зробити це сам: «У якийсь момент стало очевидно, що єдиний шлях пришвидшити цей процес — очолити його».

Технічна основа

Платформа розгорнута на хмарній інфраструктурі провайдера De Novo, а наукову підтримку надає кафедра систем штучного інтелекту Львівської політехніки. Ключова перевага — усі компоненти фізично знаходяться в Україні, що відповідає вимогам локалізації даних.

На старті доступні дві українські моделі: MamayLM та LapaLLM. Платформа підтримує OpenAI-сумісний API, тому інтеграція у вже існуючі продукти зводиться до зміни адреси базового сервера в коді — без переписування логіки застосунку.

Серед технічних можливостей: контекстне вікно до 32 000 токенів, потокова генерація тексту та інструменти управління API-ключами, бюджетами й лімітами для команд.

Наразі Lapathoniia працює у режимі закритого бета-тестування — перші користувачі вже отримали доступ. Відкрита реєстрація для ширшого кола фахівців запланована на наступних етапах.

