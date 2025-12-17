logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 17/12/2025 12:10

Українська мова лідирує за темпами розповсюдження в LLM-моделях

Дмитро Сімагін

Журналіст

За останній рік кількість LLM-моделей з відкритим кодом, які працюють з українською мовою, зросла на 122% — це найвищий показник серед усіх мов на платформі Hugging Face. Далі йдуть шведська (117%), арабська (89%), турецька (82%) та китайська (75%), пише AI World.

Варто відзначити, що англійська мова все ще домінує за загальною кількістю моделей, на другому місці — китайська. Далі йдуть французька, іспанська та німецька мови. Однак темпи їхнього зростання нижчі, ніж у мов, що стрімко набирають популярність.

Зростання популярності української, шведської, арабської та інших мов-лідерів, на думку експертів, сигналізує про швидке зростання нових та/або оновлених LLM-моделей. Дані свідчать про те, що імпульс розвитку зміщується в бік мов, які раніше були менш представлені в цій технології, що сприяє більш різноманітній багатомовній екосистемі в рамках штучного інтелекту з відкритим кодом.

Нагадаємо, що українська національна LLM, робота над якою ведеться фахівцями «Київстар» і Мінцифри, базується на відкритій моделі Google Gemma 3. Зі свого боку, Мінцифри відповідає за збір даних для тренування моделі. Спеціалісти «Київстар» візьмуть на себе втілення технічних рішень.

Головна > Новини > Українська мова лідирує за темпами розповсюдження в LLM-моделях

Найбільш обговорювані статті

«Серйозний стрибок у програмуванні»: експерти поділились враженнями від GPT-5.2«Великий стрибок у програмуванні»: експерти поділились враженнями від GPT-5.2
«У 10 разів швидше за Kotlin і в 3 рази швидше за Go»: в AWS пояснили, чому Rust став дефолтною мовою для нових проектів«У 10 разів швидше за Kotlin і в 3 рази швидше за Go»: в AWS пояснили, чому Rust став дефолтною мовою для нових проектів
В Україні підрахували кількість фахівців зі штучного інтелектуВ Україні підрахували кількість фахівців зі штучного інтелекту
Понад 10 000 образів контейнерів Docker Hub містять розкриті даніПонад 10 000 образів контейнерів Docker Hub містять розкриті дані
Opera хоче, щоб ви платили за браузер Neon $20 на місяцьOpera хоче, щоб ви платили за браузер Neon $20 на місяць
Редактор коду VS Code 1.107 отримав підтримку оркестрації кількох агентів і Agent HQРедактор коду VS Code 1.107 отримав підтримку оркестрації кількох агентів і Agent HQ
OpenAI випустила модель GPT‑5.2, яка перевершує людей у 70,9% завданьOpenAI випустила модель GPT‑5.2, яка перевершує людей у 70,9% завдань
Українець створив «eBay для логістики» — AI-платформа AiDeliv знижує вартість доставки в США з Китаю на 15-60%Українець створив «eBay для логістики» — AI-платформа AiDeliv знижує вартість доставки в США з Китаю на 15-60%
Google випускає Disco — експериментальний браузер, в якому можна створювати веб-додаткиGoogle випускає Disco — експериментальний браузер, в якому можна створювати веб-додатки
OpenAI готується до релізу GPT-4.1

Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи

Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model

«Meta в режимі паніки»: Цукерберг створив 4 робочі групи для вивчення причин успіху DeepSeek

OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200

Інсайдер з Microsoft розповів про дати виходу моделей GPT-4.5 і GPT-5

DeepSeek-R1 може генерувати шкідливий код — дослідники

Успіх DeepSeek-R1 ставить під загрозу багатомільярдну індустрію OpenAI

Meta випустила «економну» ШІ-модель Llama 3.3 з відкритим кодом

Нова LLM-модель Claude 4 Opus може «здати» свого власника в поліцію

GPT-5 виявилась «найпотужнішою для кодування», однак багато хто сподівався на краще

Українські та європейські вчені випустили MamayLM — першу україномовну LLM-модель

Devstral — нова LLM-модель з відкритим кодом, створена спеціально для розробки ПЗ

Google випустила мобільний додаток для локального запуску LLM-моделей на смартфоні

OpenAI підвищує ліміти використання ChatGPT і повертає «застарілу» модель GPT-4o

«Це небезпечно». Марк Цукерберг пояснив, чому Meta не відкриє код своїх моделей «суперінтелекту»

ChatGPT o3 відмовилась відключати себе, незважаючи на інструкцію розробника

DeepSeek випускає Janus-Pro — генератор зображень, який конкурує з OpenAI DALL-E 3

Google випустила модель міркування Gemini Deep 2.5 Think, яка одночасно тестує кілька ідей

OpenAI випустила GPT-OSS — першу LLM-модель з відкритим кодом з часів GPT-2

Нова модель Claude 4.1 лідирує в кодуванні за кілька днів до виходу GPT-5

Сем Альтман обіцяє надати всім безкоштовний доступ до GPT-5

Топ текстів
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Спецпроєкти - 3 тижні назад
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Спецпроєкти - 2 тижні назад
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Спецпроєкти - 5 днів назад
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Новини - 4 тижні назад
OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1
Новини - 1 тиждень назад
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
Новини - 3 тижні назад
OpenAI підтверджує витік даних з платформи API
Новини - 3 тижні назад
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ
Новини - 2 тижні назад
В OpenAI запроваджено «червоний код»: Альтман вимагає терміново покращити ChatGPT
Новини - 2 тижні назад
Німецький науковець винайшов формулу, як підвищити продуктивність робочого дня

Новини

Українська мова лідирує за темпами розповсюдження в LLM-моделях

 17.12.2025 12:10

OpenAI обмежила безкоштовну генерацію коду в режимі Thinking

 17.12.2025 11:15

Користування GitHub Actions стане платним з 1 березня 2026 року

 17.12.2025 09:17

Ціни на оперативну пам'ять за останній квартал зросли на 252%. Експерти пояснюють причини

 16.12.2025 16:05

Розробник Claude Code просить не зловживати вайб-кодингом

 16.12.2025 14:48

Google припиняє відстежувати активність у даркнеті

 16.12.2025 12:35

Cloudflare порахував швидкість інтернету в Україні та найбільш популярні онлайн-сервіси

 16.12.2025 10:49

Браузерні розширення для VPN викрали діалоги 8 млн користувачів з ChatGPT та Gemini

 16.12.2025 09:37

Microsoft оприлюднила системні вимоги до ігрових ПК на Windows 11

 15.12.2025 16:49

За три місяці в Україні вдвічі зросла кількість miltech-вакансій. Але без віддаленої роботи

 15.12.2025 15:12

Спецпроєкти

HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Топ текстів тижня
1.
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
2.
«У 10 разів швидше за Kotlin і в 3 рази швидше за Go»: в AWS пояснили, чому Rust став дефолтною мовою для нових проектів
3.
ChatGPT інтегровано з програмами Adobe. Тепер можна безкоштовно редагувати фотографії та PDF-файли прямо в чаті
4.
Microsoft оприлюднила системні вимоги до ігрових ПК на Windows 11
5.
OpenAI випустила модель GPT‑5.2, яка перевершує людей у 70,9% завдань
6.
Google випускає Disco — експериментальний браузер, в якому можна створювати веб-додатки
7.
Функцію d_genocide видалили з Linux через «невідповідність принципам інклюзивності»
8.
Cursor випустив візуальний редактор веб-додатків
9.
В Україні підрахували кількість фахівців зі штучного інтелекту
10.
Opera хоче, щоб ви платили за браузер Neon $20 на місяць

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: