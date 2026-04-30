Sony спростувала чутки про щомісячну перевірку ліцензій на ігри PlayStation

Компанія Sony Interactive Entertainment офіційно заперечила інформацію, яка вчора розлетілась по мережі: власникам PlayStation 4 і PlayStation 5 не доведеться щомісяця підключатися до інтернету, щоб зберегти доступ до куплених цифрових ігор. Про це повідомляє The Verge.

Представник Sony уточнив: нова система управління цифровими правами (DRM) передбачає лише одноразову онлайн-перевірку ліцензій при першому запуску — після цього регулярний вихід у мережу не потрібен. Гравці зможуть запускати придбані ігри у звичному режимі без будь-яких обмежень.

Офіційна заява з’явилася через кілька днів після того, як 24 квітня блогер Modded Hardware першим звернув увагу на нестандартну поведінку консолей. Незабаром з’явилися повідомлення від користувачів PS4 та PS5, які зіткнулися з вимогою підключатися до мережі хоча б раз на 30 днів — інакше доступ до цифрових покупок блокувався. За словами співробітників служби підтримки Sony, це стосується контенту, придбаного починаючи з березня 2026 року.

Гравці та експерти припустили, що нові обмеження могли бути спрямовані проти піратства: відомо, що зламані консолі отримувати цифрові ліцензії. Sony поки не розкрила справжні причини змін, однак компанія запевняє, що нова одноразова перевірка також покликана усунути цю вразливість.

Ситуація нагадує скандал 2013 року, коли Microsoft оголосила, що Xbox One вимагатиме щоденного підключення до інтернету. Під тиском незадоволених гравців вимогу швидко скасували. Повільна реакція Sony цього разу знову загострила суперечку навколо прав власників на цифровий контент та їхнього реального контролю над придбаними іграми.

