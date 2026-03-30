Спочатку Western Digital, тепер Sony: глобальний дефіцит пам’яті поглиблюється

Технологічний гігант Sony офіційно оголосив про тимчасове припинення замовлень на більшість своїх лінійок карт пам’яті SD та CFexpress. Рішення набрало чинності 27 березня 2026 року і стосується як авторизованих дилерів, так і прямих продажів через Sony Store.

Оголошення було зроблено на японському веб-сайті Sony, і в ньому чітко зазначено, що причиною, чому компанія наразі не може виконувати замовлення на SD-карти, є брак доступних мікропроцесорів.

Головний винуватець — катастрофічний дефіцит напівпровідників, спричинений стрімким розширенням дата-центрів для штучного інтелекту. Великі корпорації на кшталт Google та Microsoft споживають величезні обсяги пам’яті NAND flash та DRAM, залишаючи виробників споживчої електроніки «на голодному пайку».

«Через глобальну нестачу пам’яті ми очікуємо, що пропозиція не зможе задовольнити попит у найближчому майбутньому. Ми змушені призупинити оформлення нових замовлень, поки ситуація не стабілізується», — йдеться в офіційній заяві Sony.

Які продукти потрапили під удар?

Заморожування постачань торкнулося майже всього асортименту, від професійних до аматорських рішень:

CFexpress Type A та Type B: Усі моделі серії TOUGH (від 240 ГБ до 1920 ГБ).

SDXC/SDHC-карти: Популярні серії SF-G, SF-M та SF-E.

Бюджетні варіанти: Навіть карти початкового рівня (V30) зняті з продажу, що свідчить про глибину кризи.

Це лише початок?

Sony — не перша жертва стрімкого розвитку індустрії штучного інтелекту. Раніше компанія Western Digital заявила, що розпродала всі запаси жорстких дисків на рік вперед. Окрім карт пам’яті, дефіцит уже призвів до різкого зростання цін на консолі PlayStation 5, оскільки вартість компонентів продовжує повзти вгору. Багато хто очікує, що ігрова консоль майбутнього покоління Playstation 6 буде коштувати $1000.

Поки що магазини ще мають певні запаси SD-карт, але після їхнього остаточного продажу нових постачань від Sony не очікується щонайменше до кінця 2026 року. Експерти радять купувати необхідні накопичувачі вже зараз, поки ціни на залишки не злетіли до небес.

