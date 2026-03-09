Sony тестує динамічне ціноутворення для ігор PlayStation

Компанія Sony Interactive Entertainment, схоже, розпочала масштабне випробування нової стратегії продажів відеоігор у своєму цифровому магазині. Згідно з даними сервісу PSPrices, який відстежує історію цін, Sony проводить експерименти з так званим «динамічним ціноутворенням» (або масштабним А/В тестуванням), що викликало неабиякий резонанс серед ігрової спільноти.

Масштаби експерименту

Тестування розпочалося ще в листопаді минулого року, але останнім часом воно значно розширилося. Зараз у програмі задіяно понад 150 ігор у 68 регіонах світу. Що цікаво, експеримент торкнувся не лише сторонніх проєктів, а й флагманських ексклюзивів Sony (AAA-тайтлів), таких як God of War Ragnarök, Marvel’s Spider-Man 2, Stellar Blade та хіта Helldivers 2.

Як це працює?

Користувачі помітили, що ціни на одну й ту саму гру можуть суттєво відрізнятися для різних акаунтів, навіть якщо вони перебувають в одному регіоні. Основні спостереження включають:

Різні знижки : В середньому експериментальні ціни на 5–18% нижчі за стандартні. Наприклад, замість €79.99 деякі гравці бачать ціну €69.99.

Персоналізовані пропозиції : В окремих випадках знижки були ще радикальнішими — деякі користувачі повідомляли про можливість придбати Helldivers 2 зі знижкою до 56%.

А/В тестування: Гравців випадковим чином розподіляють на групи, щоб проаналізувати, як ціна впливає на готовність здійснити покупку.

Реакція спільноти

Такі дії Sony викликали хвилю критики. Геймери звинувачують компанію в «антиспоживчій політиці», оскільки ситуація, де сусіди платять різну ціну за один і той самий цифровий товар без прозорих на те причин, видається багатьом несправедливою. Наразі офіційні представники Sony не надали розгорнутих коментарів щодо тривалості чи кінцевої мети цього тестування.

Проте експерти зазначають, що динамічне ціноутворення стає дедалі популярнішим серед великих корпорацій. Це дозволяє компаніям краще розуміти «еластичність попиту» та максимізувати прибутки, адаптуючи пропозиції під конкретні сегменти аудиторії. Чи стане така практика постійною для PlayStation Store — покаже час.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Sony відмовиться від релізів ігор PlayStation на ПК.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn