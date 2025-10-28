logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 28/10/2025 12:30

Google: до кінця року всі зможуть створювати відеоігри за допомогою вайб-кодингу

Дмитро Сімагін

Журналіст

Керівник напрямку Google AI Studio Логан Кілпатрік заявив, що вже до кінця 2025 року кожен зможе створювати відеоігри за допомогою вайб-кодингу, просто описуючи ідею словами. Про це пише Bleeping Computer з посиланнях на акаунт Кілпатріка в X.

Досі цей підхід працював лише з не дуже складними веб-сайтами та мобільними додатками. Тепер Google обіцяє вивести вайб-кодинг на новий рівень.

Як запевняє блог Google, оновлений сервіс Google AI Studio «розуміє завдання та автоматично підбирає потрібні моделі, API та інструменти». Наприклад, якщо користувач захоче зробити програму, яка генерує зображення за текстовими промптами, AI Studio сам підключить відповідний API та налаштує всю інфраструктуру.

Тобто, тепер платформа вайб-кодингу зможе не тільки генерувати код, а й автоматично підключати потрібні сервіси, бази даних та бібліотеки.

«Це відкриє шлях для нових 100 мільйонів розробників. Багато хто мріє зробити гру, але спотикається на C++, C# і Unreal Engine. Тепер вони зможуть створювати історії, персонажів та геймплей без жодного рядка коду», — написав Кілпатрік.

Поки що йдеться про «невеликі проекти для друзів», де гравці самі керують сюжетом та механікою. За чутками, нові можливості для Google AI Studio забезпечить серія LLM-моделей Gemini 3.0, яку готують до релізу в листопаді або грудні. Вона зможе радикально покращити креативні та кодогенераційні функції.

На даний час навіть найбільш сучасні інструменти на базі штучного інтелекту ледве справляються з генерацією простих 2D-ігор. Тому експерти сприймають обіцянки Google з обережністю — для по-справжньому автономного вайб-кодингу потрібно, щоб штучний інтелект навчився проектувати архітектуру, писати оптимізований код та тестувати його без участі людини.

Головна > Новини > Google: до кінця року всі зможуть створювати відеоігри за допомогою вайб-кодингу

Найбільш обговорювані статті

Microsoft додає в Copilot групи з підтримкою до 32 учасників, режим репетитора Learn Live та анімованого помічникаMicrosoft додає в Copilot групи з підтримкою до 32 учасників, режим репетитора Learn Live та анімованого помічника
Google розширює можливості вайб-кодингу на платформі AI StudioGoogle розширює можливості вайб-кодингу на платформі AI Studio
X тестує модель «оплати за використання» для свого APIX тестує модель «оплати за використання» для свого API
Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни
Microsoft значно підвищує ціни на комплекти розробника XboxMicrosoft значно підвищує ціни на комплекти розробника Xbox
Через російський обстріл постраждав Харківський ІТ кластерЧерез російський обстріл постраждав Харківський ІТ кластер
Visual Studio тепер має функцію плануванняVisual Studio тепер має функцію планування
Розробник побив власний рекорд, написавши гру «Змійка» розміром усього 54 байтиРозробник побив власний рекорд, написавши гру «Змійка» розміром усього 54 байти
Windows 11 таємно робить скріншоти, коли ви граєте у відеоігриWindows 11 таємно робить скріншоти, коли ви граєте у відеоігри
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro

Журналістка без досвіду в IT за два дні стала професійним вайб-кодером

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

Google оголосила ліміти та вартість використання інструменту вайб-кодування Jules

Google тестує інструмент для вайб-кодингу Opal

Тарифи на інструмент кодування Kiro назвали «трагедією, яка спустошує гаманець»

Вайб-кодинг створює псевдорозробників, які не можуть налагоджувати або підтримувати код

Amazon випускає Kiro — новий інструмент для вайб-кодування з розширеним функціоналом

«Стягнули $1000 тільки на цьому тижні»: вайб-кодери шоковані тарифами Replit Agent 3

Ці підказки допомагають мені в програмуванні щодня

Платформу вайб-кодингу VibeSDK від CloudFlare перевели в open source

Половина розробників Assassin's Creed Shadows ніколи раніше не створювали жодної гри

Вайб-кодинг відходить в минуле. На його зміну прийшов «рій агентів»

Знайдено «короля вайб-кодингу». Американець взяв участь у 200 хакатонах, не вміючи програмувати

У Києві пройде перший хакатон з вайб-кодингу: як взяти участь

«Бум йде на спад»: платформи вайб-кодингу втрачають трафік

Replit представив новий інструмент для вайб-кодингу Agent 3

«Вайб-кодинг створює безмозглих програмістів»: розробник скаржиться на погіршення здібностей через Claude Code

Програмісти не цікавляться мобільним вайб-кодингом, незважаючи на наявність спеціалізованого софту

Windows 11 таємно робить скріншоти, коли ви граєте у відеоігри

Vibe Checker — нова система оцінки коду від Google DeepMind

Salesforce випустила інструмент для вайб-кодингу Agentforce Vibes

Google розширює можливості вайб-кодингу на платформі AI Studio

«Ви все не так зрозуміли»: Microsoft заперечує, що її штучний інтелект навчають на скріншотах Windows 11

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
Резерв+ знову оновлено: онлайн-реєстрація 17-річних і автоматичний військовий облік
Новини - 1 місяць назад
Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
Новини - 1 місяць назад
Microsoft: «заради уникнення катастрофи» штучний інтелект повинні контролювати військові
Новини - 1 місяць назад
Google запускає в Україні пільговий тарифний план Google AI Plus
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
FAVBET Tech сплатив понад 650 млн грн податків за 9 місяців 2025 року
Новини - 1 місяць назад
Платформу вайб-кодингу VibeSDK від CloudFlare перевели в open source

Новини

GitHub запускає платформу Agent HQ, яка об'єднає Codex, Claude і Jules

 29.10.2025 09:43

Експерти з'ясували, хто з чат-ботів розповсюджує російську пропаганду

 28.10.2025 17:13

Anthropic випускає бета-версію розширення Claude для Excel

 28.10.2025 15:43

Google: до кінця року всі зможуть створювати відеоігри за допомогою вайб-кодингу

 28.10.2025 12:30

«Ви все не так зрозуміли»: Microsoft заперечує, що її штучний інтелект навчають на скріншотах Windows 11

 28.10.2025 11:46

Прибутки від шкідливого софту падають: жертви перестають платити хакерам

 28.10.2025 09:49

Стартапи в США переходять на 6-денний графік через конкуренцію з Китаєм

 27.10.2025 17:37

Manual QA в Україні: кандидатів стає менше, вакансій побільшало

 27.10.2025 15:46

У LLM-моделей з'явився «інстинкт самозбереження». Вчені вважають це небезпечним

 27.10.2025 12:33

Представлено «найефективнішу» українську LLM-модель Lapa v0.1.2

 27.10.2025 11:40

Спецпроєкти

П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
Топ текстів тижня
1.
Розробник побив власний рекорд, написавши гру «Змійка» розміром усього 54 байти
2.
Windows 11 таємно робить скріншоти, коли ви граєте у відеоігри
3.
Новий браузер ChatGPT Atlas можна легко обдурити за допомогою prompt injection
4.
Агент Cursor врятував розробника від хакера, який видавав себе за українця
5.
Стартапи в США переходять на 6-денний графік через конкуренцію з Китаєм
6.
Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни
7.
PyTorch представляє Monarch — фреймворк для програмування на тисячах комп’ютерів
8.
Експерти з’ясували, хто з чат-ботів розповсюджує російську пропаганду
9.
Google розширює можливості вайб-кодингу на платформі AI Studio
10.
Проект Fedora Linux затвердив правила використання штучного інтелекту при розробці

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: