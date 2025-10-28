Google: до кінця року всі зможуть створювати відеоігри за допомогою вайб-кодингу

Керівник напрямку Google AI Studio Логан Кілпатрік заявив, що вже до кінця 2025 року кожен зможе створювати відеоігри за допомогою вайб-кодингу, просто описуючи ідею словами. Про це пише Bleeping Computer з посиланнях на акаунт Кілпатріка в X.

Досі цей підхід працював лише з не дуже складними веб-сайтами та мобільними додатками. Тепер Google обіцяє вивести вайб-кодинг на новий рівень.

Як запевняє блог Google, оновлений сервіс Google AI Studio «розуміє завдання та автоматично підбирає потрібні моделі, API та інструменти». Наприклад, якщо користувач захоче зробити програму, яка генерує зображення за текстовими промптами, AI Studio сам підключить відповідний API та налаштує всю інфраструктуру.

Тобто, тепер платформа вайб-кодингу зможе не тільки генерувати код, а й автоматично підключати потрібні сервіси, бази даних та бібліотеки.

«Це відкриє шлях для нових 100 мільйонів розробників. Багато хто мріє зробити гру, але спотикається на C++, C# і Unreal Engine. Тепер вони зможуть створювати історії, персонажів та геймплей без жодного рядка коду», — написав Кілпатрік.

Поки що йдеться про «невеликі проекти для друзів», де гравці самі керують сюжетом та механікою. За чутками, нові можливості для Google AI Studio забезпечить серія LLM-моделей Gemini 3.0, яку готують до релізу в листопаді або грудні. Вона зможе радикально покращити креативні та кодогенераційні функції.

На даний час навіть найбільш сучасні інструменти на базі штучного інтелекту ледве справляються з генерацією простих 2D-ігор. Тому експерти сприймають обіцянки Google з обережністю — для по-справжньому автономного вайб-кодингу потрібно, щоб штучний інтелект навчився проектувати архітектуру, писати оптимізований код та тестувати його без участі людини.