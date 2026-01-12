Лінус Торвальдс використав для свого пет-проекту вайб-кодинг Google Antigravity

Головний архітектор ядра операційної системи Lixux Лінус Торвальдс опублікував на GitHub свій новий проект AudioNoise, який дозволяє за допомогою педалі генерувати випадкові звукові ефекти під час гри на електрогітарі. Більша частина коду AudioNoise написана мовою С, але до складу проекту також входить Python-скрипт для візуалізації звукових семплів.

У документації репозиторія Торвальдс згадав, що оскільки він розуміється на мові Python не так добре, як в аналогових фільтрах, то для генерації скрипта-візуалізатора використовував вайб-кодинг в середовищі розробки на базі штучного інтелекту Google Antigravity. Спочатку він намагався створити візуалізатор традиційним шляхом, написавши код самостійно, але потім вирішив спростити для себе це завдання та доручив генерацію коду ШІ-помічнику.

У спільноті YCombinator вважають, що застосування інструментів вайб-кодування пов’язано не з любов’ю Торвальдса до штучного інтелекту, а з тим, що він все життя програмував на С.

«Він використав це для тієї частини проекту, щодо якої у нього недостатньо знань/досвіду/можливостей… Він все життя програмував на C, а не писав візуалізації на основі Python. Існує велика різниця між вайб-кодуванням цілого проекту та тим, щоб штучний інтелект створив компонент, для якого вам бракує компетенції. Саме це тут і відбувається», — написав один з користувачів.

За день до публікації скрипта-візуалізатора Лінус емоційно розкритикував просування в ядро ​​патчу з документацією, що регламентує використання ШІ-інструментів для автоматичної генерації коду для ядра. Торвальдс вказав на безглуздість введення міток для згенерованого коду, оскільки очевидно, що люди, які створюють неперевірений код за допомогою ШІ, не стануть документувати цей факт у своїх патчах, і проблему зі сміттєвими ШІ-патчами не вирішити документацією. За словами Лінуса, документація призначена для сумлінних розробників.

Нагадаємо, що два місяці тому Лінус Торвальдс заявив, що він не проти вайб-кодингу, але не для професійної розробки.