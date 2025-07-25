Google тестує інструмент для вайб-кодингу Opal

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Google тестує інструмент для вайб-кодування під назвою Opal. Поки він доступний користувачам лише в США через Google Labs — сервіс, який компанія використовує як основу для експериментів з новими технологіями. Про це повідомляє TechCrunch.

Opal дозволяє створювати міні-веб-додатки за допомогою текстових підказок або ж додавати зміни до існуючих програм, доступних у галереї. Все, що потрібно зробити користувачам, це ввести опис потрібного застосунку. Після цього інструмент використає для розробки одну з LLM-моделей Google.

Щойно застосунок буде готовий, розробник може перейти до панелі редактора, щоб побачити візуальний робочий процес для введення, виведення та генерації. Кожен етап робочого процесу доступний для редагування та знесення змін. Також можна вручну додавати нові етапи з панелі інструментів Opal.

Opal дозволяє користувачам публікувати готові програми в інтернет і ділитися посиланням з іншими для подальшого тестування. Для цього достатньо мати обліковий запис Google.

Хоча Google вже має інструменти, завдяки яким можна створювати додатки за допомогою підказок, але завдяки візуальному конструктору Opal розширює ці можливості.

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