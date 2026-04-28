OpenAI розробляє власний смартфон: ШІ-агенти замінять звичні мобільні додатки

Компанія OpenAI, схоже, готова вийти за межі чат-ботів і кинути виклик пануванню Apple та Google на ринку смартфонів. За даними галузевого аналітика Мін-Чі Куо, на якого посилається TechCrunch, стартап Сема Альтмана розробляє власний апаратний пристрій, який може повністю змінити наше уявлення про мобільний інтерфейс.

У рамках проєкту OpenAI співпрацює з MediaTek та Qualcomm над розробкою процесорів для смартфонів, а компанія Luxshare є ексклюзивним партнером з розробки та виробництва нової системи. Масове виробництво гаджетів очікується у 2028 році.

Кінець епохи іконок та додатків

Головна ідея гаджета — відмова від традиційної сітки додатків. Замість того, щоб перемикатися між Uber, Airbnb та банківським клієнтом, користувач взаємодіятиме з автономними ШІ-агентами.

Як це працює: Ви даєте одну команду (наприклад, «Організуй мені поїздку до Львова на вихідні»), і ШІ-агент самостійно бронює квитки, готель та столик у ресторані, не відкриваючи жодного окремого застосунку.

Інтуїтивність: Пристрій фокусується на природній мові та контексті, передбачаючи потреби власника.

Команда мрії: Джоні Айв та SoftBank

Проєкт реалізується не поодинці. До розробки залучені справжні титани індустрії:

Джоні Айв: Легендарний дизайнер Apple, який створив вигляд iPhone , працює над естетикою та ергономікою нового ШІ-гаджета через свою фірму LoveFrom .

Масайоші Сон (SoftBank): Мільярдер та інвестор, який, за чутками, готовий вкласти мільярди доларів у цей амбітний стартап.

Чому це важливо?

Світ уже бачив спроби створити «ШІ-залізо» (наприклад, Humane AI Pin або Rabbit R1), але вони не змогли замінити смартфон. OpenAI має перевагу — найпотужніші мовні моделі у світі. Якщо їм вдасться створити залізо, яке працюватиме так само плавно, як ChatGPT, це може стати першим серйозним струсом для ринку смартфонів за останні 15 років.

Раніше цього року головний директор з глобальних напрямків OpenAI Кріс Лехейн заявив, що компанія має намір анонсувати свій перший апаратний продукт у другій половині 2026 року. Цей пристрій, скоріше за все, буде навушниками.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn