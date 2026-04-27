Microsoft капітулює: оновлення Windows 11 тепер можна відкладати «назавжди»

Після років скарг на раптові перезавантаження Windows під час важливих нарад та робочих зустрічей, Microsoft офіційно змінює політику оновлень. Компанія впроваджує функцію, яка дозволяє призупиняти автоматичні апдейти на необмежений термін, пише Engadget.

Що змінилося:

Нескінченна пауза: Тепер користувачі можуть ставити оновлення Windows на паузу терміном до 35 днів, але цей ліміт можна скидати та подовжувати стільки разів, скільки потрібно. Фактично, це дає можливість відкладати інсталяцію патчів назавжди.

Свобода вибору при вимкненні: Microsoft додає можливість просто вимкнути або перезавантажити комп’ютер без обов’язкового встановлення накопичених оновлень. Кнопки «Оновити та завершити роботу» більше не будуть єдиним варіантом.

За словами представників компанії, ці зміни є прямим результатом відгуків користувачів, які втомилися від «несвоєчасних оновлень та браку контролю». Попри нову свободу, розробники Microsoft нагадують, що більшість оновлень містять критичні виправлення безпеки, тому повністю ігнорувати їх не рекомендується.

Наразі ці функції доступні для учасників програми Windows Insider (канали Dev та Experimental), але незабаром вони мають з’явитися у стабільних версіях для всіх користувачів.

