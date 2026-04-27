Квантовий комп’ютер вперше успішно зламав 15-бітний пароль

Незалежний дослідник Джанкарло Леллі зламав 15-бітний ключ еліптичної кривої на загальнодоступному квантовому обладнанні. Це є найбільшою квантовою атакою на криптографічне шифрування на сьогоднішній день.

Project Eleven, стартап у сфері постквантової безпеки, в рамках свого конкурсу Q-Day Prize присудив Леллі винагороду в 1 BTC, пише CoinDesk.

Попередній рекорд квантового злому пароля належить Стіву Тіппеканіку, який у вересні 2025 року зламав 6-бітний ключ на 133-кубітному квантовому комп’ютері IBM. Леллі перевищив цей результат у 512 разів всього за 7 місяців — і досяг цього на хмарному обладнанні, яке доступне широкому загалу.

«Вимоги до ресурсів для такого типу атак постійно знижуються, і бар’єр для їх практичної реалізації падає разом з ними. Переможна заявка надійшла від незалежного дослідника, який працював на обладнанні, доступному через хмару. Жодної національної лабораторії, жодного приватного чіпа», — заявив керівник Project Eleven.

Криптографія еліптичної кривої — це розділ в математиці, який дозволяє криптогаманцю довести, що він контролює кошти, не розкриваючи свій закритий ключ. Відкритий ключ може бути видимим для всіх, але отримання відповідного закритого ключа вважається неможливим на практиці. Квантові комп’ютери, які використовують алгоритм Шора, квантовий метод, вперше запропонований у 1994 році, ставлять під сумнів це припущення, атакуючи логіку основи цих сигнатур.

Результат Леллі не означає, що біткоїн близький до злому. Біткоїн використовує 256-бітну еліптичну криву безпеки. 15-бітний ключ має простір пошуку з 32 767 можливостей, що дуже мало в порівнянні із захистом у 256 біт. Відстань від 15 бітів до 256 бітів велика, але цей розрив все частіше сприймається як інженерна проблема, а не фундаментальна проблема фізики.

Нагадаємо, за даними вчених, тепер для зламу біткоїна достатньо лише 10 000 кубітів.

