У Windows 11 додали шифрування із захистом від квантового злому

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Попередня версія Windows 11 Canary (збірка 27852) отримала підтримку алгоритмів постквантового шифрування (Post-Quantum Cryptography, PQC). Як передбачається, вони здатні захистити від спроб злому, які виникнуть з поширенням квантових комп’ютерів. Про це повідомляє Tom’s Hardware.

Алгоритми PQC з підтримкою комплексних рішень ML-KEM та ML-DSA додано в оновлену ​​версію криптографічної бібліотеки Microsoft SymCrypt. Звертатися до них можна за допомогою Cryptography API: Next Generation. ML-KEM забезпечує захист від загрози класу «зібрати дані зараз, розшифрувати пізніше». Цей метод передбачає, що зловмисники збирають цільові дані вже сьогодні, зберігають їх і чекають, доки квантові комп’ютери стануть доступними для розшифрування викраденої інформації. ML-DSA призначений для сценаріїв, пов’язаних із перевіркою особи, та для збереження цілісності цифрових підписів.

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При розробці нових алгоритмів використовувались математичні рівняння, які, як вважається, важко вирішити як традиційним, так і квантовим обчислювальним системам. Але ці алгоритми поки що дуже вимогливі до обладнання: для них необхідні великі розміри ключів, на обчислення потрібно більше часу, активніше використовуються ресурси великої пропускної спроможності порівняно з класичними алгоритмами криптографії.

Алгоритми PQC підібрав Національний інститут стандартів та технологій США (NIST) з урахуванням таких критеріїв як безпека, продуктивність та сумісність. Технології PQC застосовуються не тільки в Microsoft, але й в кількох галузевих стандартів, зокрема TLS, SSH і IPSec.

SymCrypt — основна криптографічна бібліотека Microsoft, яка використовується в багатьох її сервісах і продуктах: від Microsoft 365 та Azure до Windows 11 та Windows Server 2025. SymCrypt забезпечує безпеку електронної пошти, хмарних сховищ, браузерів та багато іншого. Поки що нова технологія тестується у Windows 11, але найближчим часом PQC з’явиться і в Linux.

Нагадаємо, що Microsoft зараз також тестує нову функцію в додатку Блокнот, яка може генерувати текст за допомогою штучного інтелекту. Це частина оновлення Windows 11, яке зараз доступне для учасників програми Windows Insider на каналах Canary та Dev з ПК Copilot Plus.

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