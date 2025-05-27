У Windows 11 додали шифрування із захистом від квантового злому
Попередня версія Windows 11 Canary (збірка 27852) отримала підтримку алгоритмів постквантового шифрування (Post-Quantum Cryptography, PQC). Як передбачається, вони здатні захистити від спроб злому, які виникнуть з поширенням квантових комп’ютерів. Про це повідомляє Tom’s Hardware.
Алгоритми PQC з підтримкою комплексних рішень ML-KEM та ML-DSA додано в оновлену версію криптографічної бібліотеки Microsoft SymCrypt. Звертатися до них можна за допомогою Cryptography API: Next Generation. ML-KEM забезпечує захист від загрози класу «зібрати дані зараз, розшифрувати пізніше». Цей метод передбачає, що зловмисники збирають цільові дані вже сьогодні, зберігають їх і чекають, доки квантові комп’ютери стануть доступними для розшифрування викраденої інформації. ML-DSA призначений для сценаріїв, пов’язаних із перевіркою особи, та для збереження цілісності цифрових підписів.
При розробці нових алгоритмів використовувались математичні рівняння, які, як вважається, важко вирішити як традиційним, так і квантовим обчислювальним системам. Але ці алгоритми поки що дуже вимогливі до обладнання: для них необхідні великі розміри ключів, на обчислення потрібно більше часу, активніше використовуються ресурси великої пропускної спроможності порівняно з класичними алгоритмами криптографії.
Алгоритми PQC підібрав Національний інститут стандартів та технологій США (NIST) з урахуванням таких критеріїв як безпека, продуктивність та сумісність. Технології PQC застосовуються не тільки в Microsoft, але й в кількох галузевих стандартів, зокрема TLS, SSH і IPSec.
SymCrypt — основна криптографічна бібліотека Microsoft, яка використовується в багатьох її сервісах і продуктах: від Microsoft 365 та Azure до Windows 11 та Windows Server 2025. SymCrypt забезпечує безпеку електронної пошти, хмарних сховищ, браузерів та багато іншого. Поки що нова технологія тестується у Windows 11, але найближчим часом PQC з’явиться і в Linux.
Нагадаємо, що Microsoft зараз також тестує нову функцію в додатку Блокнот, яка може генерувати текст за допомогою штучного інтелекту. Це частина оновлення Windows 11, яке зараз доступне для учасників програми Windows Insider на каналах Canary та Dev з ПК Copilot Plus.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: